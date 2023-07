München (ots) -- Anteil von biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln am Gesamtpharmamarkt stieg 2022 auf 32,9 Prozent- Mehrheit hat großes Vertrauen in medizinische Forschung & Entwicklung und in Innovationskraft der Biotech-BrancheDie Bedeutung der medizinischen Biotechnologie für die Gesundheitsversorgung in Deutschland nimmt stetig zu, so der aktuelle Biotech-Report vom Verband der forschenden Arzneimittelhersteller (vfa).(1) Im vergangenen Jahr lag der Anteil von biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln am Gesamtpharmamarkt fast bei einem Drittel (32,9 Prozent). Bereits mehr als die Hälfte der neu zugelassenen Arzneimittel sind Biopharmazeutika (59 Prozent). Zugleich wächst die Biotech-Branche in Deutschland. "Die medizinische Biotechnologie ist ein Innovationstreiber für die Pharma-Industrie und die deutsche Wirtschaft insgesamt", kommentiert Manfred Heinzer, Geschäftsführer der Amgen GmbH, die vfa-Daten. "Allerdings stellt die Bundesregierung zur Zeit die Weichen nicht auf Förderung und Wachstum des Biotech-Standorts, sondern sie bremst den positiven Trend mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz und seinen Restriktionen aus."Die Relevanz der medizinischen Biotechnologie sowohl für die Gesundheitsversorgung als auch für die Wirtschaft sieht auch die Mehrheit der Deutschen.(2) In einer Umfrage, die das Biotech-Unternehmen Amgen in Auftrag gegeben hat, sagen mehr als drei Viertel der Befragten, dass sie großes Vertrauen in die medizinische Forschung & Entwicklung haben. Unter anderem gehen sie davon aus, dass Forschungsunternehmen Erfolge gegen Krebs und Fortschritte bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen erzielen werden. 86 Prozent der Deutschen sind überzeugt, dass die Biotech-Branche wichtige Innovationen für die Gesundheit der Bevölkerung schafft.Darüber hinaus schätzen acht von zehn Befragten die Biotechnologie als Schlüsselbranche der Wirtschaft in Deutschland ein (81 Prozent). "Die Menschen erkennen die Relevanz und das Potenzial der Biotechnologie für die Medizin", sagt Manfred Heinzer. "Und sie verlassen sich auf die Innovationskraft der Biotech-Unternehmen. Jedoch sind für den medizinischen Fortschritt kontinuierliche Investitionen in den Forschungsstandort notwendig. Dafür fehlen aktuell die verlässlichen Rahmenbedingungen." Den Bedarf an politischer Unterstützung sieht auch die Bevölkerung. Laut Amgen-Umfrage zählt die Hälfte der Bevölkerung die Biotechnologie zu den drei Branchen, die der Staat fördern und für die gute Rahmenbedingungen für Investitionen geschaffen werden sollten. Die Biotechnologie rangiert hier mit 49 Prozent hinter der Energieversorgung mit 58 Prozent und vor der Lebensmittelindustrie mit 38 Prozent."Die aktuellen vfa-Zahlen zeigen das Potenzial der Biotech-Branche", fasst der Amgen-Geschäftsführer zusammen. "Wenn diese Erfolgsgeschichte in Deutschland fortgeschrieben werden soll, ist nun die Gesundheits- sowie Wirtschaftspolitik gefordert: Es braucht ein klares Bekenntnis, dass die Biotech-Branche hier willkommen ist. Das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz setzt ganz klar das falsche Signal."Zur StudieFür die Studie zum Biotech-Standort wurden 1.000 Deutsche im Auftrag von Amgen repräsentativ befragt. Zur StudieFür die Studie zum Biotech-Standort wurden 1.000 Deutsche im Auftrag von Amgen repräsentativ befragt. Die Befragung führte das Marktforschungsunternehmen Toluna im April 2023 online durch.Über AmgenAmgen ist ein global führendes unabhängiges Biotechnologie-Unternehmen, das seit über 40 Jahren besteht und heute mit etwa 24.000 Mitarbeitenden in fast 100 Ländern vertreten ist. In Deutschland arbeiten wir an zwei Standorten mit rund 700 Mitarbeitenden jeden Tag daran, Patient:innen zu helfen. Weltweit profitieren jährlich Millionen von Menschen mit schweren oder seltenen Erkrankungen von unseren Therapien. Unsere Arzneimittel werden in der Nephrologie, Kardiologie, Hämatologie, Onkologie, Knochengesundheit und bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen eingesetzt. Neben Originalpräparaten beinhaltet unser Portfolio auch Biosimilars. Wir verfügen über eine vielfältige Pipeline. www.amgen.deReferenzen1. Biotech-Report "Medizinische Biotechnologie in Deutschland 2023", Boston Consulting Group, Verband forschender Arzneimittelhersteller e.V.2. Amgen-Studie zum Biotech-Standort, Marktforschungsinstitut Toluna, April 2023 