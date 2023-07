Freiburg (ots) -1. So große Not und so viele Spenden wie nie zuvor2022 war ein besonderes schwieriges wie auch erfolgreiches Jahr für Caritas international. Die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, Eva Maria Welskop-Deffaa, erläutert die Hintergründe.2. Ukraine-HilfeTausende Caritas-Mitarbeitende und Hunderte Freiwillige unterstützen die Kriegsopfer seit eineinhalb Jahren bei einer der größten Hilfsaktionen in der Geschichte von Caritas international. Dr. Oliver Müller, Leiter von Caritas international, berichtet.3. "Krisenspirale": Perspektiven der Humanitären HilfeAuf welche Szenarien muss sich die Humanitäre Hilfe im vor uns liegenden Jahr einstellen und welche Antworten hat die Caritas auf die sich abzeichnenden Herausforderungen? Die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes nimmt Stellung.4. Kriege und Konflikte: Herausforderungen für die Humanitäre HilfeUnsere Welt wird kriegerischer und die Hilfe damit gefährlicher. Völkerrecht und humanitäre Prinzipien werden immer weniger respektiert. Dr. Oliver Müller, Leiter von Caritas international, erläutert, was das für die Caritas-Hilfe bedeutet.13.Juli 2023, 10.30 UhrBundeszentrale des Deutschen CaritasverbandesKarlstraße 40, 79104 FreiburgAnmeldungen bitte an: Achim.Reinke@caritas.deBei persönlicher Teilnahme melden Sie sich bitte an der Pforte beim Haupteingang, Karlstr. 40.Es kann auch Online an der Pressekonferenz teilgenommen werden. Ein link wird Ihnen nach Anmeldung zugesandt.Mit freundlichen GrüßenDariush Ghobad,Referatsleiter ÖffentlichkeitsarbeitPressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Dariush Ghobad (verantwortlich -293), Achim Reinke(Durchwahl -515).www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67602/5549553