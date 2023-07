In den letzten Wochen legte sich mit dem Antrag des weltweit größten Vermögensverwalter Blackrock auf ein Bitcoin-ETF der Fokus gänzlich auf den Kryptomarkt. Jetzt urteilt die US Börsenaufsicht SEC den Antrag als "unzureichend" ab. Ist damit den jüngsten Spekulationen auf einen Wandel in der Krypto-Szene der Gar ausgemacht, oder nimmt das Spiel zwischen den Giganten erst richtig Fahrt auf. Welche Zeichen jetzt, trotz der Widrigkeiten, dennoch auf spannende Wochen und bullische Zeiten hindeuten könnten, erfahren Sie in diesem Interview mit Oliver Michel von Tokentus.