Mercedes-Benz hat den Wochenauftakt trotz ungünstiger Nachrichten mit einem Anstieg von nahezu 1 % in der frühen Morgenhandelszeit mühelos gemeistert. Die aktuellen Herausforderungen scheinen die Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten nicht zu trüben - sie bewegen sich weiterhin konsequent auf ihre beeindruckenden Kursziele zu. Mercedes-Benz: Zuwachs über 20 % In Amerika haben die Automobilhersteller jetzt mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...