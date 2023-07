Das börsenotierte Kärntner Unternehmen SW Umwelttechnik hat seinen Produktionsstandort in Cristesti im Nordosten Rumäniens um zwei Hallenschiffe erweitert, was eine zusätzliche Produktionsfläche von rund 5.000 Quadratmetern darstellt. Die neuen Maschinen und Anlagen werden ausschließlich für konstruktive Fertigteile eingesetzt. Unter anderem wurde eine neue Betonmischanlage mit zwei Mischern mit einer Kapazität von je zwei Kubikmetern installiert. Die bereits bestehenden Hallenteile können so zusätzlich für die Fertigung von Produkten im Bereich des Tiefbaus genutzt werden. Insgesamt spiegeln die neu installierten Anlagen und Gebäude dabei einen Gesamtwert von rund 15 Mio. Euro wider.

Den vollständigen Artikel lesen ...