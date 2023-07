Zürich (ots) -Das Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchester SJSO (https://sjso.ch/) freut sich mitzuteilen, dass Herr Johannes Schlaefli als Künstlerischer Leiter des SJSO gewonnen werden konnte.Johannes Schlaefli ist emeritierter Professor für Orchesterdirigieren an der Zürcher Hochschule der Künste und ständiger Gastprofessor an der Musikhochschule in Frankfurt.Als Dirigierlehrer ist er international sehr gefragt: Einladungen etwa an die Sibelius Akademie Helsinki, das Aspen Music Festival sowie an Musikhochschulen in Wien, Berlin oder an die Juilliard School in New York zeugen von seiner starken Ausstrahlung. Bei der Conducting Academy des Menuhin Festivals Gstaad wirkt er jeweils als "head of teaching".Johannes Schlaefli stand an der Spitze der Serenata Basel (heute Kammerorchester Basel), des Berner Kammerorchesters, des Kurpfälzischen Kammerorchesters Mannheim und des Collegium Musicum Basel. Als Gastdirigent ist er mit vielen Orchestern weltweit aufgetreten. In Zürich kennt man ihn zudem über Jahrzehnte als Leiter der verschiedenen akademischen Orchesterformationen.Als Alumnus des SJSO, mit seiner immensen Erfahrung und seinen künstlerischen und menschlichen Qualitäten ist er für die künstlerische Leitung des SJSO eine Idealbesetzung.Der Stiftungsrat schätzt sich glücklich, dass er mit Johannes Schlaefli einen herausragenden Orchesterpädagogen und Dirigenten verpflichten durfte.Nächste SJSO-Termine:- Herbsttournee 2023: Mahler 7 mit Christoph-Mathias Mueller- Frühjahrstournee 2024: Feuervogel mit Modestas Pitrenas- Herbsttournee 2024: Sibelius Violinkonzert mit Johannes Schlaefli- Bewerbungen als Chefdirigentin/Chefdirigent des SJSO können ab Herbst über www.sjso.ch eingereicht werden.Das Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchester SJSO gehört zu den wenigen gesamtschweizerischen Kulturinstitutionen. Seit 1969 ist es die sinfonische Talentschmiede der Schweiz. Junge begabte Musikerinnen und Musiker zwischen 15 und 25 aus allen Landesteilen begeistern in zwei Tourneen pro Jahr ihr Publikum von Genf bis Rorschach. Ehemalige Mitglieder spielen heute in renommierten Orchestern im In- und Ausland.Pressekontakt:Presskit: https://sjso.ch/schlaefli-2023-07-02/Kontakt: andrea.steiner@sjso.chOriginal-Content von: Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchester, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000128/100909053