Leer (ots) -Am Donnerstag, den 6. Juli 2023 wird das Kommando Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst "Ostfriesland" deutsche Soldatinnen und Soldaten der Hilfsmission in der Erdbebenregion der Türkei und der Evakuierungsoperation aus dem Sudan würdigen. Im Beisein des Bürgermeisters der Stadt Leer, Claus-Peter Herbst, wird sie der Kommandeur des Kommandos Sanitätsdienstliche Einsatzunterstützung aus Weißenfels, Generalstabsarzt Dr. Stephan Schmidt, feierlich begrüßen.Von März bis Mai 2023 unterstützten bis zu 140 Soldatinnen und Soldaten des Sanitätsdienstes der Bundeswehr sowie weiteren Truppenteilen die Türkei bei der medizinischen Versorgung von verletzten und erkrankten Bewohnerinnen und Bewohnern der Erdbebenregion.Im Zeitraum vom 23. bis 26. April 2023 evakuierte die Bundeswehr in enger Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt und der Bundespolizei über 700 Personen aus über 40 Nationen auf dem Luftweg aus dem Sudan. Unter den Evakuierten befanden sich mehr als 200 Deutsche. Das Kommando Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst "Ostfriesland" unterstützte die Operation mit Personal und Material.Medienvertretende sind herzlich eingeladen, dem Appell beizuwohnen. Im Anschluss stehen Teilnehmende der Einsätze für Gespräche zur Verfügung.Hinweise für die MedienTermin: 6. Juli 2023, Eintreffen bis 10:30 UhrEvenburg-Kaserne LeerPapenburger Straße 8226789 LeerKontakt: Pressesprecher Oberstleutnant Michael WalbeckFestnetz: +49 (0) 34 43 33 -1723E-Mail: KdoSanEinsUstgPresse@bundeswehr.orgPressekontakt:Kommando Sanitätsdienstliche Einsatzunterstützung der BundeswehrTelefon: 03443 33 1723kdosaneinsustgpresse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122038/5549609