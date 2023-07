Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -- Binghatti und Jacob & Co. sind sich in ihrem kompromisslosen Streben nach exzellentem Design und Handwerkskunst einig und präsentieren mit Stolz die Burj Binghatti Jacob & Co. Residences - das Kronjuwel von Dubai, entworfen für avantgardistisches Wohnen.Der führende Immobilienentwickler Binghatti mit Sitz in Dubai und die renommierte Schmuck- und Uhrenmarke Jacob & Co. sind eine Designpartnerschaft eingegangen, um ein Juwel des Wohnungsbaus zu schaffen. Die beiden Marken arbeiten bei der Entwicklung der Burj Binghatti Jacob & Co. Residences zusammen. Dubais glänzender Hyper-Tower ist im Begriff, den Rekord für den höchsten Wohnturm der Welt zu brechen. Mit ihrem majestätisch gestalteten Äußeren und strahlenden Wappen wurden die Burj Binghatti Jacob & Co. Residences zu Recht als "Das Kronjuwel von Dubai" bezeichnet.Binghatti und Jacob & Co. nehmen ab sofort Nominierungen von Kunden entgegen, die sich um eine Akquisition bewerben. Die Nominierung und der Verkauf des Programms sind ein exklusiver Prozess, bei dem spezielle VIP-Kundenbetreuer das Interesse registrieren und die Nominierung und den Kauf der Kunden verwalten.Der Hyper-Tower verkörpert Binghattis unermüdliches Engagement für exzellentes Design, das mit der einzigartigen Kunstfertigkeit und Handwerkskunst von Jacob & Co. für die Inneneinrichtung kombiniert wird.Die Wohneinheiten, architektonische Wunderwerke, die je nach Größe als Herrenhäuser oder Villen bezeichnet werden, reichen von einem Viertelgeschoss über ein ganzes Stockwerk bis hin zu einem ausgedehnten zweistöckigen Penthouse. Jede der sorgfältig konstruierten Residenzen ist mit den edelsten Materialien ausgestattet und strahlt einen Hauch von unvergleichlichem Luxus und Eleganz aus.Atemberaubende, raumhohe Fenster bieten einen ebenso atemberaubenden wie ungehinderten Blick auf die majestätische Skyline von Dubai und dem spektakulären Burj Khalifa Der Panoramablick variiert je nach Lage der Villa innerhalb des Turms und verspricht jedem Bewohner eine einzigartige Perspektive.Die Innenausstattung der Herrenhäuser und Villen des Hyper-Towers sind von den Meisterwerken der Juwelier- und Uhrmacherkunst inspiriert, für die Jacob & Co. bekannt ist. Das Programm umfasst luxuriöse Viertelgeschosswohnungen, die nach kostbaren Edelsteinen benannt sind. Die Wohneinheiten mit zwei und zwei+ Schlafzimmern heißen Emerald Villas und Sapphire Villas, während die Wohneinheiten mit drei Schlafzimmern Ruby Villas genannt werden. Letztere versprühen ein Maß an Luxus, der durch ihren privaten Infinity Pool noch unterstrichen wird, den Bewohnern ihre eigene persönliche Oase der Ruhe bietet.Die größeren Residenzen sind von den Edelsteinen inspiriert, die Jacob & Co. unter anderem bevorzugt. Die Ruby Sky Mansions verfügen über drei Schlafzimmer, während die Fleurs de Jardin Sky Mansions und die Diamond Sky Mansions ganze Halbstockwerke einnehmen und ebenfalls über einen privaten Infinity-Pool verfügen.Zu den bedeutendsten Einheiten des Hyper-Towers gehören die Penthouses, die die Burj Binghatti Jacob & Co. Residences krönen und nach den exklusivsten und berühmtesten Zeitmessern von Jacob & Co benannt wurden. Das bezaubernde Astronomia Sky Penthouse erstreckt sich über ein komplettes oberes Stockwerk, während dasBillionaire Sky Penthouse, das Herzstück der Burj Binghatti Jacob & Co. Residences, sich über zwei Etagen erstreckt und einen Blick auf das gesamte Stadtbild von Dubai bietet.Die architektonische und innenarchitektonische Gestaltung wurde von Roman Vnoukov mit Jacobs Inspiration und kreativer Leitung durchgeführt. Roman, einer der weltbesten Architekten und Innenarchitekten, ist ein langjähriger Freund von Jacob und sie arbeiten seit Jahrzehnten zusammen, um die Jacob & Co Stores weltweit zu gestalten.Die Burj Binghatti Jacob & Co. Residences bieten auch eine beeindruckende Palette von Annehmlichkeiten und Dienstleistungen, die exklusiv für die Bewohner entworfen wurden. Dazu gehören eine Café-Bar, ein Chef's Table sowie ein Außenpool und ein Sky-Pool im Innenbereich, die alle durch Pool-Bars ergänzt werden. Darüber hinaus genießen die Bewohner exklusiven Zugang zu einem privaten Fitnessclub, ruhigen Himmelgärten und einem Spa. Natürlich gibt es auch einen Erholungsbereich für Kinder. Der Hyper-Tower bietet auch personalisierte Dienstleistungen, einschließlich Concierge und Parkservice. 