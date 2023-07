Hagen (ots) -Die seit mehr als eineinhalb Jahren gesperrte Autobahn 45 soll Mitte 2026 wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das teilte das Bundesverkehrsministerium der Westfalenpost auf Anfrage mit. Demnach hat die Autobahn GmbH des Bundes an diesem Dienstag (4. Juli) den Auftrag für den Ersatzneubau der Talbrücke Rahmede bei Lüdenscheid vergeben. Den Zuschlag bekommt die Bietergemeinschaft HA-BAU/MCE/Bickhardt Bau. Die Auftragssumme beträgt nach Angaben des Ministeriums rund 170 Millionen Euro. Die Bauvorbereitungen und Detailplanungen seien bereits angelaufen. Der Termin Mitte 2026 gilt für die Teilfreigabe der neuen Brücke, einen Zeitpunkt für die komplette Fertigstellung nennt das Ministerium nicht."Die erfolgreiche Vergabe ist der Startschuss für den Neubau der Talbrücke Rahmede. Damit kommen wir unserem Ziel bedeutend näher, die Sauerlandlinie A 45 in Lüdenscheid schnellstmöglich wieder durchgängig befahrbar zu machen", sagte Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr. "Wir haben den Vergabeprozess beschleunigt und sogar schneller als vorgesehen abgeschlossen. Die beauftragte Bietergemeinschaft wird den Neubau nun mit Hochdruck voranbringen."Gunther Adler, Geschäftsführer der Autobahn GmbH des Bundes, erklärte: "Es zahlt sich nun aus, dass alle Beteiligten den Neubau der Talbrücke mit maximaler Priorität angegangen sind. Wir haben direkt nach der Sprengung der alten Brücke am 7. Mai mit den Aufräumarbeiten begonnen und parallel die Vergabe des Neubaus vorangetrieben."Nach Angaben des Verkehrsministeriums hat der Neubau der 453 Meter langen Talbrücke Rahmede höchste Priorität. Auf ein formales Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfahren wurde verzichtet. Zudem hatte die Autobahn GmbH des Bundes eine funktionale Ausschreibung gestartet, um Zeit zu sparen.Pressekontakt:WestfalenpostZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6520nrw_cvd@funkemedien.deOriginal-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58966/5549613