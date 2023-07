Die FREYR Battery-Aktie erlebte zum Ende des letzten Monats einen bemerkenswerten Aufschwung. Der Widerstandsbereich von etwa 8 US-Dollar wurde sprunghaft durchbrochen, was Raum für weitere Anstiege in Richtung der wichtigen 10 US-Dollar Marke eröffnet. Ein Überschreiten dieses Niveaus könnte sogar zu einem Anstieg in Richtung des Hochs im Januar bei über 11 US-Dollar führen. Analystenschätzungen deuten darauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...