DJ MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - DAX bleibt über 16.000 Punkten

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind mit kleinen Aufschlägen in den Handel am Dienstag gestartet. Im Handel stellt man sich angesichts des 4th of July-Feiertags in den USA, an dem die dortigen Börsen geschlossen bleiben, auf ein sehr ruhiges Geschäft ein. Auch ist die Nachrichtenlage extrem dünn. Die australische Notenbank hat den Leitzins bestätigt. Im Vorfeld hatten einige Beobachter eine Erhöhung nicht ausgeschlossen. Viele Marktteilnehmer dürften dem Handel heute fernbleiben und erst wieder am Mittwoch aktiv werden.

Deutsche Exporte stagnieren

Die deutschen Exporte haben derweil im Mai stagniert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, verkauften die Exporteure kalender- und saisonbereinigt 0,1 Prozent weniger im Ausland als im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 0,5 Prozent erwartet. Nach Einschätzung von ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski werden schwache Exportzahlen langsam zur neuen Normalität.

Das primäre Ziel lautet für den DAX weiterhin, die 16.000 zu verteidigen. "Ein schneller Rückfall unter die 16.000 würde die Stimmung unter den Anlegern deutlich dämpfen", heißt es bei QC Partners. Ein stabiler Boden oberhalb der 16.000 könnte dagegen als Sprungbrett für einen neuen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch wahrgenommen werden. Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 16.099 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,3 Prozent auf 4.411 nach oben.

Auch wenn die US-Börsen am Dienstag feiertagsbedingt geschlossen bleiben, lohnt sich dennoch ein Blick auf den Fear & Greed Index. Mit 85 von 100 maximal möglichen Punkten ist der Index noch weiter in den Bereich der extremen Gier vorgedrungen. "Als Kontra-Indikator mahnt der Fear & Greed Index damit zu erhöhter Vorsicht. Übertriebene Gier war am Aktienmarkt in der Vergangenheit noch nie gesund", so QC Partners.

Nach ersten Indikationen für das erste Halbjahr geben Air Liquide um 0,6 Prozent nach. Wie Bernstein anmerkt, hätten die niedrigeren Energiepreise stärker als erwartet die Umsätze belastet. Der negative Effekt sei mit rund 7 Prozent im zweiten Quartal höher als die Erwartung von 6,2 Prozent ausgefallen, heißt es. Der Konzern wird die Zahlen am 27. Juli veröffentlichen.

Die Chefin des Darmstädter Pharmakonzerns Merck, Belen Garijo, hat gegenüber dem Handelsblatt das Engagement in China verteidigt - und äußert ernste Sorgen um den Innovationsstandort Europa. Der Pharmakonzern schließt Übernahmen nicht aus. Eine potenzielle größere Akquisition sieht Garijo am ehesten im Life-Sciences-Bereich. Merck notieren unverändert.

PNE verkauft fünf Photovoltaik-Projekte in Rumänien

Der Windpark-Spezialist PNE (+0,2%) verkauft fünf Photovoltaik-Projekte in Rumänien an den französischen Energiekonzern Totalenergies. Die in der Entwicklung befindlichen Projekte haben zusammen eine Gesamtleistung von 208 Megawatt-Peak (MWp). Über den Kaufpreis haben die Transaktionsparteien Stillschweigen vereinbart.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.409,52 +0,3% 11,37 +16,2% Stoxx-50 3.995,59 +0,2% 7,27 +9,4% DAX 16.096,25 +0,1% 15,21 +15,6% MDAX 27.697,15 +0,0% 4,25 +10,3% TecDAX 3.190,42 +0,4% 13,10 +9,2% SDAX 13.462,76 +0,4% 52,75 +12,9% FTSE 7.528,40 +0,0% 1,14 +1,0% CAC 7.393,51 +0,1% 6,81 +14,2% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,47 +0,03 -0,11 US-Zehnjahresrendite 3,86 0 -0,02 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:56 Uhr Mo, 18:06 Uhr % YTD EUR/USD 1,0903 -0,1% 1,0897 1,0918 +1,9% EUR/JPY 157,55 -0,2% 157,61 157,76 +12,3% EUR/CHF 0,9775 -0,1% 0,9775 0,9778 -1,2% EUR/GBP 0,8588 -0,1% 0,8590 0,8600 -3,0% USD/JPY 144,49 -0,1% 144,63 144,53 +10,2% GBP/USD 1,2696 +0,0% 1,2686 1,2695 +5,0% USD/CNH (Offshore) 7,2232 -0,4% 7,2441 7,2522 +4,3% Bitcoin BTC/USD 30.939,02 -0,4% 31.007,50 30.912,00 +86,4% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,38 69,79 +0,8% +0,59 -11,3% Brent/ICE 75,35 74,65 +0,9% +0,70 -9,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,40 33,93 +1,4% +0,47 -57,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.928,27 1.921,67 +0,3% +6,61 +5,7% Silber (Spot) 22,96 22,90 +0,2% +0,06 -4,2% Platin (Spot) 922,78 911,00 +1,3% +11,78 -13,6% Kupfer-Future 3,77 3,78 -0,2% -0,01 -1,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

July 04, 2023

