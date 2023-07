Am amerikanischen Unabhängigkeitstag, an dem die US-Börsen geschlossen haben werden, startet der DAX gemächlich in den Handel. Auffällig ist jedoch die starke Kursperformance bei Immobilien-Aktien wie Vonovia. Darüber hinaus stehen Adidas, Deutsche Bank, Munich Re, Rheinmetall und Siemens Energy im Fokus.

