Stuttgart (ots) -https://event.motorpresse.de/silvretta-classic-2/Die SILVRETTA CLASSIC RALLYE MONTAFON ist eine der beliebtesten Rallyes für klassische Autos bis Baujahr 2003. Zum Jubiläum geht es vom 6. bis 8. Juli hoch hinaus: Gleich zwei Mal steht die Silvretta Hochalpenstraße im Streckenplan. Die traditionsreiche Alpenstraße ist Namenspate der Rallye, die das Medienhaus Motor Presse Stuttgart zusammen mit Montafon Tourismus veranstaltet.Zu den weiteren Highlights zählen die Fahrt durch die Altstadt von Bludenz (Donnerstag, den 6. Juli ab ca. 13 Uhr) und die Ankunft im Tagesziel von Gaschurn (Freitag, den 7. Juli ab ca. 15 Uhr) im Rahmen des Därflifestes und die Zielankunft für die gesamte Rallye an der Talstation der Valisera-Bahn in St. Gallenkirch-Galgenul (Samstag, den 8. Juli ab ca. 14 Uhr).Die beliebte Alpenrallye, die über rund 600 Kilometer vom Montafon aus über traumhafte Alpenpässe führt, war schnell ausgebucht. Über 190 Teams werden mit ihren klassischen Autos teilnehmen. Mit Exponaten von insgesamt 39 verschiedenen Marken aus neun Jahrzehnten Automobilgeschichte ist das rollende Museum so vielseitig besetzt wie noch nie.Das Spektrum reicht von Alfa Romeo bis Veritas. Ältestes Auto am Start wird ein Darracq 12/32 aus dem Baujahr 1924 sein. Jüngstes Auto ist der Mercedes SL55 aus dem Baujahr 2002. Zu den prominenten Teilnehmern gehören der ehemalige Formel-1-Pilot Markus Winkelhock, der Kabarettist Urban Priol, der zweifache Rallyeweltmeister Christian Geistdörfer, die zweifache Damen-Rallyeweltmeisterin Isolde Holderied, der mehrfache Rallyecross-Europameister Franz Wurz und der mehrfache deutsche Rallyemeister Peter Göbel.Zwei besondere Gäste werden das rollende Museum im Auto mit der Startnummer 1 anführen. Dr. Patricia Scholten und Peter-Paul Pietsch starten mit einem Veritas RS, einem offenen, zweisitzigen Sportwagen von 1947. Mit einem solchen RS ist ihr Vater Paul Pietsch 1950 Deutscher Sportwagenmeister geworden. Er war nicht nur ein erfolgreicher Rennfahrer, sondern ist auch Gründerverleger der Zeitschrift auto motor und sport und damit auch der Motor Presse Stuttgart.Seit dem vergangenen Jahr kompensiert die Classic Rallye ihren CO2-Fußabdruck durch die Unterstützung der Organisation Wilderness International. Außerdem sorgt die Nutzung einer App zur Kommunikation mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für eine spürbare Reduzierung des Papierverbrauchs. Neu ist in diesem Jahr die Nutzung von wiederbefüllbaren Trinkflaschen zur Vermeidung von Plastikmüll, eine Aktion in Zusammenarbeit mit Montafon Tourismus.Den letzten Startplatz hat die Motor Presse Stuttgart als Veranstalter traditionell für eine Versteigerung über United Charity, Europas größtem Charityportal, gestiftet. Der gesamte Erlös kommt dem Förderprojekt Straßenkinder e.V. der Ernst Prost Stiftung zugute.Eines der größten gesellschaftlichen Probleme der Gegenwart sind Kinder und Jugendliche, die ohne soziale Bindungen aufwachsen: verlorene Kinder. Davon zeugt die unverändert hohe Zahl von Straßenkindern in Deutschland. Man kann von etwa 9.000 Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausgehen, die in tatsächlicher oder latenter Obdachlosigkeit leben. Wahrscheinlich ist aber, dass die Dunkelziffer wesentlich höher ist."Wir freuen uns, gemeinsam mit United Charity bereits zum neunten Mal einen Startplatz für die SILVRETTA CLASSIC RALLYE MONTAFON zu versteigern und dabei ein Projekt der Ernst Prost Stiftung zu unterstützen", betont Harald Koepke, Organisationsleiter für die Classic Rallyes der Motor Presse Stuttgart, und ergänzt: "Gemeinsam etwas für die Gemeinschaft tun, war zeitlebens auch ein Anliegen von Verlagsgründer Paul Pietsch."Alle Informationen zur traditionsreichsten Oldtimerrallye der Motor Presse Stuttgart unter: https://event.motorpresse.de/silvretta-classic-2/Die Motor Presse Stuttgart (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.