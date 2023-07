München (ots) -- Podiumsdiskussion zur derzeitigen politischen und ökonomischen Lage- Zahlreiche Aussteller und Kurzvorträge zu aktuellen Investment-Themen- Neue Location am Münchner NockherbergBereits zum 25. Mal lädt DAB BNP Paribas zum Investmentkongress nach München ein, dem jährlichen Branchentreffpunkt für unabhängige Vermögensverwalter und Finanzintermediäre. Der Kongress findet am Mittwoch, 20. September statt - erstmals auf dem Münchner Nockherberg.Zum Jubiläum hat die DAB ein besonders reichhaltiges Programm zusammengestellt. Inhaltlich liegt der Fokus des Kongresses auf dem aktuellen makroökonomischen Umfeld in turbulenten Zeiten. Führen die Corona-Erfahrung und der Krieg in der Ukraine zu einem neuen ökonomischen Nationalismus? Stehen wir vor einer Deglobalisierung? Darüber diskutieren der Ökonom Prof. Dr. Marcel Fratzscher, der Unternehmer Wolfgang Grupp, die Beraterin und Autorin Sandra Navidi sowie Lutz Diederichs, CEO von BNP Paribas Deutschland. Die Moderation übernimmt die Journalistin Corinna Wohlfeil, bekannt durch ihre Arbeit für n-tv.Auch der ehemalige Bundesfinanzminister, Dr. Theo Waigel, beschäftigt sich in einem Vortrag mit dem, was die Welt gerade bewegt, und gibt einen volkswirtschaftlichen und finanzpolitischen Ausblick. An rund 40 Ständen können sich die Besucher über aktuelle Anlagetrends informieren. An den "Marktplätzen" gibt es zudem kurze Fachvorträge zu relevanten Investment-Themen. Auch die Unterhaltung kommt nicht zu kurz: Der bekannte bayerische Schauspieler und Comedian Simon Pearce wird mit seinem Auftritt für gute Laune sorgen.Alle Informationen zum Kongress gibt es auf der Website. Unabhängige Finanzdienstleister und Fachbesucher aus der Investment- und Finanzbranche können sich dort ab sofort für die Teilnahme registrieren.Pressekontakt:DAB BNP ParibasDr. Jürgen Eikenbuschcommunications (at) dab.comOriginal-Content von: DAB BNP PARIBAS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43230/5549681