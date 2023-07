NFON, europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation aus der Cloud, hat am vergangenen Freitag die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022 abgehalten. Nachdem in den Jahren zuvor aufgrund der Corona-Pandemie das Event virtuell stattfinden musste, fanden sich in diesem Jahr zahlreiche Aktionärinnen und Aktionäre in der Börse München zum persönlichen Austausch mit dem Vorstand der NFON AG ein. Das vertretene Grundkapital lag bei 81,56 %. Allen Tagesordnungspunkten wurde mit großer Mehrheit zugestimmt. Insbesondere wurden Rainer-Christian Koppitz, Dr. Rupert Doehner, ...

