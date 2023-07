SUESS MicroTec ist ein Halbleiterausrüster mit einer mehr als 70-jährigen Geschichte. Das Unternehmen unterhält enge Beziehungen zu praktisch allen großen Halbleiterunternehmen und hält bei den meisten seiner Produkte eine marktführende Position. SUESS MicroTec verfolgt nun einen ehrgeizigen Plan, um diese Beziehungen und sein technologisches Know-how über neue Produkte in zusätzliche Umsätze zu verwandeln. In Verbindung mit den großen Investitionen in Halbleiterfabriken, die durch die Entkopplung und das Nearshoring erwartet werden, scheint eine zweistellige Umsatzwachstumsrate in den Jahren von 22-25E plausibel. Das Ergebnis wird zusätzlich von einer sukzessive umgesetzten Plattformstrategie profitieren. Die Aktien von SUESS MicroTec spiegeln dies nicht wider und werden mit einem deutlichen EV/Umsatz- und EV/EBITDA-Abschlag gegenüber den direkten Wettbewerbern gehandelt. AlsterResearch nimmt die Coverage von SUESS MicroTec SE mit einer BUY-Empfehlung und einem Kursziel von EUR 36,00 auf und sieht ein Aufwärtspotenzial von 51,9%. Das letzte vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/SUESS%20MicroTec%20SE





Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken