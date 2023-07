DJ Bitkom fordert Beendigung des "Auslegungswirrwarr" bei DS-GVO

BERLIN (Dow Jones)--Der Digitalverband Bitkom fordert von der EU-Kommission weitere Nachbesserungen an der europaweiten Auslegung der bestehenden Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), um so einen Standortnachteil für Firmen zu beheben. Denn die fehlende Harmonisierung habe zu einem sehr restriktiven Verständnis der DS-GVO in einigen Ländern geführt und damit zu spürbaren Wettbewerbsverzerrungen, wie Bitkom erklärte.

Zwar habe die EU-Kommission mit ihrer Zwischenbilanz zu der Verordnung Verbesserungen durchgesetzt, wie etwa die Vereinfachung und Harmonisierung bei der Durchsetzung der Verordnung. Aber der "Auslegungswirrwarr" zwischen den unterschiedlichen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union bestehe weiter.

"Es hat sich in den vergangenen fünf Jahren gezeigt, dass das sogenannte Kohärenzverfahren - also die Zusammenarbeit der verschiedenen Datenschutzbehörden untereinander und mit der EU-Kommission - nicht ausreichend funktioniert. Die Unternehmen in Europa stehen heute vor einem Auslegungswirrwarr zwischen den Mitgliedsstaaten, aber auch innerhalb einzelner Länder", kritisierte Susanne Dehmel, Mitglied der Bitkom-Geschäftsleitung.

Auch in Deutschland könne jede einzelne Landesdatenschutzbehörde ihre eigene Rechtsauffassung vertreten und durchsetzen. Diese Rechtsunsicherheit führe zu einem Standortnachteil, insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen - der sich mit der zunehmenden Verbreitung von neuen Technologien wie etwa Künstlicher Intelligenz weiter verschärfen wird.

Angesichts der fehlenden Harmonisierung bei der DS-GVO zögern laut Bitkom in Deutschland 62 Prozent bei der Datennutzung, weil sie Angst haben, gegen den Datenschutz zu verstoßen. 60 Prozent haben schon einmal Pläne für Innovationen gestoppt, weil datenschutzrechtliche Vorgaben oder Unsicherheiten sie dazu gezwungen haben.

"Im Interesse eines funktionierenden Binnenmarktes, des technologischen Fortschritts, der dringend benötigten Forschung - insbesondere im Bereich der Gesundheitsdaten - und des Ziels der EU, Datenräume zu unterstützen, müssen Datenschutzbehörden, Regulierungsbehörden und die Wirtschaft einen neuen Ansatz für Konsens und Dialog finden, um die Datenwirtschaft voranzubringen und gleichzeitig die Grundrechte zu wahren", sagte Dehmel.

