Mauerkirchen/Oberösterreich (ots) -AXXUM und BECK - mit LIGNOLOC® Holznägeln und recycelbaren Kisten wird Nachhaltigkeit neu definiertDer LIGNOLOC® Holznagel hat wieder zwei Experten zu einer Kooperation inspiriert. AXXUM ist einer der führenden europäischen Anbieter für anforderungsgerechte Verpackungs- und Kontraktlogistiklösungen. Mit dem ökologischen Nagel aus Holz von Befestigungspionier BECK will man beim Bau von Exportkisten eine deutliche CO2- Ersparnis erreichen.Ganze sechs Prozent CO2 Ersparnis. Auf dieses Ergebnis kommt AXXUM bei seinen Tests, wenn anstatt der üblicherweise verwendeten Stahlnägel die neuen Holznägel von BECK zum Einsatz kommen. Vor allem für den Bau von Holzkisten für Verpackung, Montage und Transport von Industriegütern. Man hat das Thema Klimaneutralität im Auge: "Die Holznägel sind ein weiterer Schritt in unseren Bemühungen, den CO2-Fußabdruck von AXXUM weiter zu verringern", heißt es von Seiten des Unternehmens. Auch das Thema Kreislauffähigkeit wurde mitgedacht. "Unser Partner kann mithilfe der LIGNOLOC® Holznägel seinen Kunden eine umweltfreundliche Option bieten, die am Ende ihres Nutzungszyklus einfach und unkompliziert recycelt werden kann", betont BECK-Geschäftsführer Christian BeckKooperation zwischen AXXUM und BECKFür sechs Monate und die Länder Deutschland, Belgien, Tschechien, Slowakei und Ungarn, hat AXXUM derzeit als einziges Unternehmen in der Verpackungsbranche den exklusiven Zugriff auf die speziellen Nägel aus Österreich.Im Rahmen der BREAKBULK Messe, die im Juni 2023 in Rotterdam stattfand, stellte AXXUM seinen Kunden das neue Highlight erstmals vor: Die nachhaltige Verpackungslösung für Maschinen und Anlagen.Neues Video zum Start der KooperationZum Start der Kooperation haben AXXUM und BECK den Zusammenbau einer der ersten Kisten mit den besonderen Holznägeln filmisch begleitet. Das Video "thinking about the box" will inspirieren. Sowohl mit Bildern als auch seiner Botschaft: Bewährte Sicherheit kombiniert mit den ökologischen Vorteilen von Holz. Eine Stärke, die nicht auf Kosten der Umwelt geht. Für eine Welt, in der wir auch morgen gerne leben.FOTOS FINDEN SIE UNTER: https://sharenode.beck-fastener.com/pydio/public/b30a35Unternehmensinfos:Die AXXUM Gruppe ist einer der führenden europäischen Anbieter für anforderungsgerechte Verpackungs- und Kontraktlogistiklösungen. Mit mehr als 60 Standorten in 7 europäischen Ländern wird sie allen Herausforderungen rund um die Themen B2B-Verpackungen, Kontraktlogistik und Transport gerecht. - https://www.axxum.eu/Die BECK Firmengruppe gehört zu den weltweit führenden Premiumherstellern von Befestigungssystemen und innovativen Befestigungslösungen. Gegründet 1904, ist das in vierter Generation inhabergeführte Familienunternehmen heute global aktiv, mit Kunden in mehr als 60 Ländern. - www.beck-fastening.comFotos für Print und Online herunterladen (https://sharenode.beck-fastener.com/pydio/public/b30a35)Pressekontakt:BECK - Raimund BECK KGMarketing & PR+43 7724 2111-0PR@beck-fastening.comwww.beck-fastening.comOriginal-Content von: BECK Fastener Group - Raimund BECK KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128384/5549740