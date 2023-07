BERLIN (dpa-AFX) - Die Kabinettsmitglieder der Grünen werden nach der koalitionsinternen Verabredung über das weitere Vorgehen bei der Kindergrundsicherung nach Angaben von Familienministerin Lisa Paus dem Bundeshaushalt am Mittwoch zustimmen. Eine Kopplung des Haushalts mit der Kindergrundsicherung sei wichtig gewesen, um Bewegung in diese Diskussion zu bringen, sagte die Grünen-Politikerin in einem RTL/ntv-Interview. "Jetzt habe ich den klaren Auftrag und die klare Aussage, dass die gesamte Regierung hinter der Kindergrundsicherung steht, und auch dahinter, dass es Leistungsverbesserungen geben wird mit der Kindergrundsicherung. Und deswegen: Ja, wir werden morgen dem Haushalt zustimmen."

In einem an die Öffentlichkeit gelangten Brief an die Ministerin hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag deutlich gemacht, dass Einvernehmen darüber bestehe, die Kindergrundsicherung nach Ende der parlamentarischen Sommerpause im Kabinett zu beschließen. Er hatte Paus gebeten, "zügig" einen Gesetzentwurf dafür fertigzustellen. Auch von "Leistungsverbesserungen" ist in dem Brief die Rede.

Die Grünen drängen darauf, dass mit der Kindergrundsicherung nicht nur staatliche Leistungen für Kinder zusammengefasst und unbürokratischer ausgezahlt werden, sondern dass diese auch erhöht werden. "Klar ist, für zwei Milliarden Euro wird es eine wirksame Bekämpfung der Kinderarmut nicht geben", sagte Paus. Sie gab sich zuversichtlich, dass das Vorhaben zügig verabschiedet wird. "Ende August wird das Gesetz nicht nur vorliegen, sondern im Kabinett beschlossen werden."