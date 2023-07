FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS von 24 auf 26 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Übernahme der Credit Suisse habe den Anlagehintergrund grundlegend verändert, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Herausforderungen seien erheblich, aber auch längst bekannt. Er hält die UBS für gut positioniert, um die Restrukturierung rasch über die Bühne zu bringen. Die Bank werde in vielerlei Hinsicht gestärkt daraus hervorgehen./tih/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige

Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2023 / 06:59 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0244767585

