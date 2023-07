Brüssel - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg soll ein weiteres Jahr an der Spitze des Verteidigungsbündnisses stehen. Die Mitgliedsstaaten trafen am Dienstag einen entsprechenden Beschluss.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

