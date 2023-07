Bei der Bild-Zeitung musste zuletzt das Wetter in Indien als Begründung für den fallenden Goldpreis herhalten. Das Edelmetall will aktuell einfach noch keinen Boden finden. "Nüchtern betrachtet steht Gold bei etwa 1.920 Dollar - doch das Sentiment ist so negativ, als befände sich Gold gerade auf dem Weg in Richtung 1.000 Dollar", sagt Markus Bußler.Sicherlich spielt die US-Notenbank Fed eine Hauptrolle bei dem Ganzen. Für die kommende Sitzung am 26. Juli rechnen aktuell 87,4 Prozent der Befragten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...