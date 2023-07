Frankfurt/Bonn (ots) -Daniel Cohn-Bendit (B'90/Grüne, ehemaliges Mitglied des EU- Parlaments) hält nach den Krawallen der letzten Tage eine Debatte über das Ansehen Frankreichs für verfehlt. "Die Frage ist nicht wie das Image Frankreichs ist, sondern bekommt es Frankreich in den Griff." Präsident Emmanuel Macron müsse nun auf Vorschläge zurückgreifen, die er bisher abgelehnt habe, so Cohn-Bendit. In den Banlieues (französischen Vorstädten) herrsche seit Jahrzehnten eine soziale und ethnische Marginalisierung, hohe Arbeitslosigkeit und viele Familien seien zerbrochen, so der Europa-Politiker.Den Tod eines 17-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle bezeichnete Cohn-Bendit bei phoenix als Versagen der Polizei. Der Grünen-Politiker hofft auf eine schnelle juristische Aufarbeitung; dies sei insbesondere für junge Menschen notwendig. Nach anfänglichen Fehlern sei die Arbeit der Polizei richtig gewesen. Die Staatsgewalt sei vorsichtig vorgegangen und habe stets Präsenz gezeigt, so das ehemalige Mitglied des Europäischen Parlaments.Cohn-Bendit erwartet eine weiter zunehmende Zustimmung für die extreme Rechte in Frankreich. Die Unruhen der letzten Nächte, das Versagen der französischen Linken und die falsch eingefädelte Rentenreform seien "eine achtspurige Autobahn für Marine Le Pen", so der Grünen-Politiker bei phoenix.Das ganze Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/luSPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5549801