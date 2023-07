HANGZHOU (dpa-AFX) - Der chinesische Online-Handelsriese Alibaba prüft Kreisen zufolge derzeit die Möglichkeiten für sein Videogeschäft. Konkret geht es um die Streaming-Plattformen Youku und Tudou, die eventuell in die Filmgesellschaft Alibaba Pictures integriert werden könnten, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf Personen, die mit der Sache vertraut sind. Damit wolle der Konzern die an der Börse in Hongkong gelistete Filmgesellschaft stärken, heißt es weiter.

Die Überlegungen sind Teil von Alibabas Umstrukturierungsplänen, die zum einen das Wachstum ankurbeln sollen und zum anderen eigenständige Marktführer in verschiedenen Bereichen wie Cloud-Computing und Logistik schaffen sollen. Vor diesem Hintergrund kam der Abgang des langjährigen Alibaba-Chefs Daniel Zhang im vergangenen Monat ziemlich überraschend.

Die Beratungen bezüglich der Video-Plattformen befänden sich noch in einem frühen Stadium, heißt es. Alibaba könnte auch noch andere Optionen prüfen, wie eine separate Börsennotierung. Alibaba und Alibaba Pictures haben sich bisher zu der Sache nicht geäußert. Die Aktien von Alibaba Pictures sind im vergangenen Jahr um 45 Prozent gefallen, womit das Unternehmen umgerechnet rund 1,4 Milliarden Euro wert war./knd/lew/men