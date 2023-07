Der P&G-Geschäftsbereich Haarentfernung Rasurpflege präsentiert die neuesten Innovationen seiner Marken Gillette, Venus und Braun zum Thema Haar- und Hautforschung

Die aktuellen Forschungsergebnisse von P&G Grooming werden auf neun digitalen Wissenschaftspostern sowie bei einem wissenschaftlichen Vortrag vorgestellt

Auf dem diesjährigen 25. Weltkongress für Dermatologie (World Congress of Dermatology, WCD), der vom 3. bis 8. Juli in Singapur stattfindet, wird die Kategorie Grooming von P&G Produktlösungen präsentieren, die auf 120 Jahre Innovationstradition und wissenschaftlichem Know-how aufbauen. Dies ist der vierte Weltkongress für Dermatologie, bei dem P&G Grooming Einblicke in seine umfangreiche Expertise im Bereich der Haar- und Hautforschung gewährt und Forschungsergebnisse mit der weltweiten Dermatologengemeinschaft teilt.

GilletteLabs Razor with Exfoliating Bar (Photo: Business Wire)

Im Suntec Singapore Convention Exhibition Centre können Dermatologen aus erster Hand erfahren, wie P&G Grooming kontinuierlich mit erstklassiger Haut- und Haarforschung an den besten Lösungen für die Haarentfernung zu Hause arbeitet. Dazu gehören folgende Produkte für Männer und Frauen:

GilletteLabs präsentiert den ersten Rasierer mit am Griff integriertem Reinigungs-Element, der dazu beiträgt, Schmutz und Ablagerungen auf der Haut vor den Klingen zu entfernen, und eingewachsene Haare sowie Hautirritationen beim Rasieren zu reduzieren.

den ersten Rasierer mit am Griff integriertem Reinigungs-Element, der dazu beiträgt, Schmutz und Ablagerungen auf der Haut vor den Klingen zu entfernen, und eingewachsene Haare sowie Hautirritationen beim Rasieren zu reduzieren. Gillette Intimate ist die erste Produktlinie für die männliche Intimrasur. Sie umfasst einen Trimmer, einen Rasierer und zwei Pflegeprodukte, die effektiv Haare entfernen und gleichzeitig sanft zur Haut sind alle sind dermatologisch getestet. Die Linie baut auf dem weltweiten Erfolg der dermatologisch und gynäkologisch getesteten Produktlinie von Gillette Venus f ür den Intimbereich auf.

ist die erste Produktlinie für die männliche Intimrasur. Sie umfasst einen Trimmer, einen Rasierer und zwei Pflegeprodukte, die effektiv Haare entfernen und gleichzeitig sanft zur Haut sind alle sind dermatologisch getestet. Die Linie baut auf dem weltweiten Erfolg der dermatologisch und gynäkologisch getesteten Produktlinie von Gillette auf. Die IPL Smart Skin Pro 2.0-Technologie von Braun ist die einzige ihrer Art, die jeden Lichtimpuls automatisch und fortlaufend auf den Haut- und Haarton des Anwenders abstimmt und so für langanhaltend glatte Haut von Kopf bis Fuß sorgt. Das Gerät wurde für die sichere Anwendung im Intimbereich klinisch getestet.

Während des gesamten Weltkongresses für Dermatologie können Dermatologen auf neun wissenschaftlichen Postern von P&G* mehr über die Forschung und hochmodernen Methoden hinter den marktführenden Haarentfernungsprodukten erfahren. Diese Poster behandeln ein breites Spektrum an Themen, darunter neueste Erkenntnisse über die Vorteile des Peelings für die Rasierleistung und mehr Rasierkomfort sowie Hightech-Methoden zur objektiven Messung der Rasurpräzision. Auf weiteren Postern werden die neuesten klinischen Studien zur Sicherheit und Wirksamkeit von Haarentfernungsprodukten für den Intimbereich und eine neue Dermaplaning Kollektion vorgestellt. Es wird auch eine Kooperation zwischen P&G und der Durham University präsentiert, bei der die Auswirkungen der Hautpflege und Haarentfernung auf die Hautgesundheit anhand von biotechnologisch produzierten Hautmodellen untersucht werden.

Außerdem sind Dermatologen zum Symposium Evolving Needs Latest Innovations in At-Home Intimate Hair Removal eingeladen, das am Freitag, 7. Juli (17.30 bis 18.30 Uhr, Suntec Level 3, Raum 320) stattfindet um direkt von den Experten von P&G Grooming mehr über die Bedürfnisse und jüngsten Innovationen bei der Intimhaarentfernung zu Hause zu erfahren. Zu den Experten gehören Dr. Christine Dierickx, MD (Skinperium Klinik, Luxemburg), Dr. Frauke Neuser, PhD (Procter Gamble UK), Dr. Miriam Rietzler, PhD (Procter Gamble, Deutschland) und Dr. J. Frank Nash, PhD (Procter Gamble, USA). Die Themen umfassen:

Wandelnde Bedürfnisse von Verbrauchern Implikationen für Rasurprodukte

Lichtbasierte Haarentfernung (IPL) zu Hause aus der Sicht einer praktizierenden Dermatologin

Neue Anwendungen für IPL- Haarentfernung Sicherheit und Verträglichkeit von Behandlungen im weiblichen Intimbereich

Alessandra Dolfini, Senior Vice President Global Grooming, P&G, kommentiert: "Der Weltkongress für Dermatologie ist eine wichtige Plattform, um die Hautwissenschaft hinter unseren Haarentfernungsprodukten vorzustellen. Das ultimative Ziel für die Verbraucher ganz gleich, ob sie zupfen, rasieren, epilieren oder "flashen" ist es, jederzeit eine haarfreie, weiche und glatte Haut zu haben. Gillette, Venus und Braun genießen das Vertrauen von Millionen von Verbrauchern weltweit, die auf erstklassige Haarentfernung Wert legen. Deshalb ist es unsere Pflicht, in branchenführende Forschung zu investieren, um die Haut zu verstehen und die besten Innovationen für die Pflege zu Hause bereitzustellen."

Jean Ibrahim, Senior Vice President Grooming R&D, P&G, erklärt: "Die Wissenschaft der Haut steht bei P&G Grooming seit mehr als 120 Jahren im Mittelpunkt. Der Weltkongress für Dermatologie ist eine großartige Gelegenheit, unsere grundlegenden Forschungsergebnisse zu Haut und Haar und unsere neuesten Produktinnovationen mit dieser renommierten weltweiten Community zu teilen. Als führender Anbieter von Lösungen für die Haarentfernung zu Hause sind wir davon überzeugt, dass unsere Erkenntnisse Dermatologen neue Perspektiven für den Umgang mit Patienten in ihrer Praxis eröffnen können, damit diese jeden Tag gut aussehen und sich rundum wohlfühlen."

-ENDE-

*Vollständige Liste der P&G Grooming-Poster beim WCD:

Die Rolle des Exfolierens bei der Verbesserung von Rasierkomfort und -ergebnis Die Physiologie des männlichen Gesichts in verschiedenen Altersgruppen und ethnischen Gruppen Ein digitales Mikroskopieverfahren zur Messung der Schnittglätte beim Rasieren Biotechnologisch hergestellte Hautmodelle zur Erforschung der Körperpflege und der Anwendung von Haarentfernungsprodukten Klinische Sicherheitsbewertung der Haarentfernung durch die IPL-Technik (Intense Pulsed Light) zur Heimanwendung im weiblichen Intimbereich bei japanischen Probandinnen Haarwuchsraten von weiblichen Achsel- und Beinhaaren nach der Rasur Hautverträglichkeit einer Nassrasur Produktkollektion zur Entfernung weiblicher Intimhaare Eine Nassrasurkollektion, die auf die besonderen Anforderungen bei der weiblichen Intimhaarentfernung abgestimmt ist Eine Dermaplaning-Kollektion, die auf die besonderen Anforderungen bei der Haarentfernung im weiblichen Gesicht abgestimmt ist

