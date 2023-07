Berlin (ots) -Die interaktive Plattform bietet umfassende Informationen rund um das Thema B Corp und unterstützt Verbraucher*innen bei der bewussten Kaufentscheidung. Die B Corp-Zertifizierung gilt als eine der anspruchsvollsten Unternehmensauszeichnungen für ökologische und soziale Nachhaltigkeit.Die erste offizielle deutsche B Corp-Website ist ab sofort verfügbar und soll Verbraucher*innen dabei helfen, Marken, Produkte oder Serviceleistungen zu unterstützen, die einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben. Die Non-Profit-Organisation B Lab stellt die neue Plattform, die mit dem Lebensmittelhersteller Danone Deutschland GmbH und der Agentur &why entwickelt wurde, den Mitgliedern der B Corp-Community und Pressevertreter*innen am 4. Juli in Berlin offiziell vor.B Corp ist eine globale Bewegung mit über 6.500 zertifizierten Unternehmen in 89 Ländern, die sich verpflichtet haben, sozial und ökologisch nachhaltig zu handeln. Das Ziel von B Corp ist es, Unternehmertum zu einer Verpflichtung zu machen, bei der Unternehmen nicht nur möglichst nachhaltig handeln, sondern auch gesellschaftlichen Mehrwert schaffen."Das Thema B Corp gewinnt in der deutschen Wirtschaft zunehmend an Relevanz", sagt Andrew Green, Geschäftsführer von B Lab Deutschland. "Bereits 73 deutsche Unternehmen tragen den offiziellen Titel 'B Corp-zertifiziertes Unternehmen', darunter Weleda, Just Spices, share, &why und Danone Deutschland. Dies hat zu einem starken Anstieg des Interesses und der Nachfrage seitens der Verbraucher*innen in Bezug auf B Corp und den Mehrwert der Zertifizierung geführt. Deshalb haben B Lab, Danone und die Agentur &why die deutsche B Corp-Website mit dem Slogan 'Choose Better Choose B Corp' entwickelt." Für Green sei der Start der Website erst der Startschuss im Rahmen der 'Choose Better'-Kampagne: "Unsere langfristige Vision ist es, immer mehr Menschen und Unternehmen für die Botschaft hinter B Corp zu sensibilisieren." Diese gibt den Verbraucher*innen einen Überblick über B Corp und informiert umfassend, was genau hinter der B Corp Zertifizierung steckt. Darüber hinaus wird aufgezeigt, welchen Mehrwert das B Corp-Siegel für Verbraucher*innen bietet und welche Marken in Deutschland bereits B Corp zertifiziert sind, um eine Kaufentscheidung zu erleichtern. Die Website zeichnet sich durch ihre Interaktivität aus und nimmt die Besucher*Innen mit auf eine Reise."Wir sind sehr stolz darauf ein Teil der stetig wachsenden B Corp-Bewegung zu sein", betont Nadine Küster, Direktorin für Recht, Nachhaltigkeit und Kommunikation bei Danone DACH, ein Unternehmen, das seit Januar 2023 mit all seinen vier Kategorien offiziell zertifiziert ist. "Uns war es wichtig, den Aufbau der Website zu unterstützen, um unseren Verbraucher*innen zu helfen, bewusste Entscheidungen zu treffen." In Deutschland sei das Label noch nicht so bekannt wie in anderen Ländern, wo es bereits im Supermarkt ganze Regale mit zertifizierten Produkten gäbe, so Küster. "Daher wollen wir mit der B Corp-Website interessierten Verbraucher*innen nun eine Plattform bieten, auf der sie mehr erfahren zum Hintergrund der Auszeichnung."Weitere Informationen zur neuen B Corp-Website und zur B Corp-Bewegung sind ab sofort unter dem folgenden Link abrufbar: https://choosebetter.bcorporation.eu/Über B Lab:B Lab setzt sich für den Wandel des globalen Wirtschaftssystems ein, zum Wohle aller Menschen, Gemeinschaften und des Planeten. Als Vorreiter des wirtschaftlichen Systemwandels schafft das globale Netzwerk der Non-Profit-Organisation Standards, Richtlinien, Instrumente und Programme für die Wirtschaft und zertifiziert Unternehmen, bekannt als B Corps, die diesen Weg anführen. Die B Corp Community umfasst 500.000 Mitarbeitende von über 6.700 B Corps in 89 Ländern und 159 Branchen, und mehr als 200.000 Unternehmen messen ihren Impact mit dem B Impact Assessment und dem SDG Action Manager. Auf https://bcorporation.eu/ bekommen Sie weitere Informationen.Über Danone DeutschlandDanone ist einer der führenden Hersteller von Lebensmitteln und medizinischer Ernährung, der in vier Geschäftsbereichen tätig ist: Milchfrische, pflanzenbasierte Produkte, natürliches Mineralwasser und Erfrischungsgetränke sowie frühkindliche und medizinische Nahrung. Getrieben von der Mission, die Gesundheit so vieler Menschen wie möglich durch Lebensmittel zu verbessern, hat sich Danone das Ziel gesetzt, zu gesünderen und nachhaltigeren Ess- und Trinkgewohnheiten anzuregen und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf Ernährung, Gesellschaft und Umwelt auszuüben. Als erster der Top-Zehn-Lebensmittelhersteller in Deutschland trägt Danone das B-Corp-Zertifikat und erfüllt damit die höchsten Standards für ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Mit rund 2.000 Mitarbeitenden an vier Verwaltungsstandorten sowie zwei international relevanten Werken vertreibt Danone Deutschland über 1.000 unterschiedliche Produkte. Das Portfolio umfasst führende Marken wie etwa Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Volvic, evian, Fruchtzwerge, Nutrini, Fortimel und Neocate.Danone Deutschland ist ein wichtiger Markt des französischen Mutterunternehmens, das mit 100.000 Mitarbeitenden in über 120 Märkten im Jahr 2022 einen Umsatz von 27,7 Milliarden Euro erwirtschaftete.Auf www.danone.de erfahren Sie mehr über das Unternehmen, die Marken sowie die Aktivitäten im Bereich gesunde und nachhaltige Ernährung.Über &why:&why ist ein strategisches Design- und Technologie Studio aus München und Berlin, das Marken zur Benchmark in ihrer Branche macht. Mit über 35 Mitarbeitenden löst &why in schnellen, agilen Teams die wichtigsten Herausforderungen von Unternehmen auf dem Weg zur Marktführerschaft von digitaler Brand & Business Transformation über Website Systeme bis hin zu Consumer Activation und immersiven Experiences. Als zertifizierte B Corp hinterfragt das Studio stets den Status Quo, fordert nachhaltige Zukunftslösungen und kombiniert innovative Strategien mit Technologie. &why arbeitet unter anderem für Goldbeck, die Arolsen Archive, FREE NOW, TIER und die Technische Universität München.Über B Corp:Das B Corp Zertifikat gilt als eine der anspruchsvollsten Zertifizierungen für ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit für Unternehmen. Um dieses Zertifikat zu erhalten, müssen Unternehmen strenge Sozial- und Umweltstandards erfüllen und sich alle drei Jahre erneut zertifizieren lassen. B Lab, eine Non-Profit-Organisation, bewertet dabei die Unternehmensstruktur sowie die gesamte soziale und ökologische Leistung entlang der Wertschöpfungskette. Mehr Informationen zur Zertifizierung finden Sie hier (https://www.bcorporation.net/en-us/standards/performance-requirements/).Pressekontakt:Barbara Wellmann - Unternehmenskommunikation Danone Deutschland GmbHTel.: +49 173 635 1967E-Mail: pressestelle@danone.comLinda Schumacher - Unternehmenskommunikation Danone Deutschland GmbHTel: +49 162 2459 284linda.schumacher@danone.comAnnika Wohlert - B Lab Deutschlandawohlert@bcorporation.euOriginal-Content von: Danone DACH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53080/5549882