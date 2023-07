DJ EU-Kommission prüft Staatshilfen für Fluggesellschaft SAS vertieft

FRANKFURT (Dow Jones)--Die EU-Kommission hat die Staatshilfen aus Schweden und Dänemark für die finanziell angeschlagene skandinavische Fluglinie SAS auf den Prüfstand gestellt. Wie viele andere Unternehmen aus dem Luftfahrtsektor war SAS erheblich von der Corona-Krise getroffen worden und die Kommission hatte den Rekapitalisierungsplan der Airline im August 2020 als Pandemie-Hilfe genehmigt.

SAS erhielt von den Haupteigenern Dänemark und Schweden insgesamt bis zu 11 Milliarden schwedische Kronen, umgerechnet rund 1 Milliarde Euro. Das Gericht der Europäischen Union kassierte diesen Beschluss jedoch am 10. Mai dieses Jahres.

Die Kommission kündigte daraufhin nun eine vertiefte Untersuchung der Maßnahmen zur Rekapitalisierung an. Eine endgültige Entscheidung in dieser Sache soll in den kommenden Monaten getroffen werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2023 05:56 ET (09:56 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.