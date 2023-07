Berlin (ots) -Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat erneut die deutschen Spitzenpolitikerinnen und -politiker der Bundes- und Landesregierungen zu ihren Dienstwagen befragt. Wie hat es sich unter der Ampel-Regierung entwickelt? Wie verbreitet sind alternative Fortbewegungsmittel wie Carsharing? Gibt es positive Entwicklungen in den Landesregierungen?Die Ergebnisse des 17. Dienstwagen-Checks und die politischen Forderungen, die die DUH daraus ableitet, präsentieren wir Ihnen in einer Pressekonferenz. Die Pressekonferenz findet digital über Zoom statt. Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de. Für O-Töne oder Interviews wenden Sie sich gerne ebenfalls an uns.Datum:Montag, 10. Juli 2023 um 10 UhrEinwahldaten:https://us02web.zoom.us/j/86899486454Meeting-ID: 868 9948 6454Teilnehmende:- Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin- Dorothee Saar, Leiterin Verkehr und LuftreinhaltungPressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe,www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5549910