München (ots) -Lokales läuft ganz ausgezeichnet: Die diesjährigen Gewinnerbeiträge der Hörfunk- und Lokalfernsehpreise der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) sind einmal mehr der beste Beweis dafür.BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: "Lokalradio und Lokalfernsehen informieren schnell und aktuell über große und kleine Geschichten vor Ort. Das schafft Vertrauen und stärkt das Wir-Gefühl - meinen herzlichen Glückwunsch!"Dotiert sind die Preise mit jeweils 3.000 Euro, in der Kategorie Werbung und Promotion mit 1.500 Euro. Die Auszeichnung mit einem der begehrten BLM-Radios und Tellys feiern die Gewinnerinnen und Gewinner heute auf den Lokalrundfunktagen 2023.BLM-Hörfunk-Preise 2023Aktuelle Berichterstattung und InformationRuna Behr und Nick Lisson von Gong 96.3 (München) gewinnen mit ihrer Reportage über den "S-Bahn-Unfall von Schäftlarn-Ebenhausen".ModerationRamona Schwab von Hitradio RT1 (Augsburg) erhält den Preis für ihre Moderation "Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen".Unterhaltung und ComedyAlexander Eisenreich und Oliver Luxenburger von 95.5 Charivari (München) gewinnen mit der "Stadtteil-Comedy", einer Reihe über die Eigenheiten der Münchnerinnen und Münchner in den verschiedenen Stadtvierteln.NachwuchsPeter Schmid vom Campusradio Rabbit Radio, ausgestrahlt bei max neo (Nürnberg), erhält den Nachwuchspreis für seinen Beitrag "Ausgefleischt! Ist Fleisch essen unmoralisch?".PromotionMike Thiel und Johannes Ott von Gong 96.3 (München) erhalten den Preis für ihre Promotionaktion "Gong 96.3 - München hilft: Unterkünfte für ukrainische Familien".Sonderpreis der Jury "Bester Podcast"Der Sonderpreis geht an Nina Schuster vom Christlichen Radio München (CRM) für ihren Podcast "MOSAIK - Mutig erzählen und Schweigen brechen" (LetsCast.fm).BLM-Lokalfernseh-Preise 2023Aktuelle InformationJulia Stapel von Allgäu.tv (Kempten) gewinnt mit ihrem Beitrag: "Aus dem Unterallgäu und Memmingen: Bürger helfen Senioren in Babenhausen".Moderation und Reporter on LocationFranziska Brömel von TVO (Hof) erhält den Preis für ihre Reportage "Topf & Teller: Hofer Schwaaß".SondersendungPaul Westermann und Sebastian Wührer von Niederbayern TV Passau gewinnen mit dem Film "Fleischi's kleiner Wanderzirkus: Zu Gast im Passauer Freibad!".NachwuchsPhilipp Kuffler und Lukas Baumer von rfo (Rosenheim) erhalten den Nachwuchspreis für ihr Portrait über den Toningenieur Stephan Zeh.Sonderpreis der Jury "Bestes On-Demand Format"Mirjam Hutten und Vincent Suppé von M94.5 - MEDIASCHOOL BAYERN (München) gewinnen mit ihrem Team den Sonderpreis: für die Reihe "Pocketnews: Insekten in Lebensmitteln".Der Spezialpreis Kultur, Medien und Kirchen, gestiftet vom Evangelischen Presseverband für Bayern e.V. (EPV) und dem katholischen Medienhaus Sankt Michaelsbund (SMB), geht an Anna-Lena Ils von der Radioredaktion des Bistums Würzburg für den Beitrag "Chanukka - das jüdische Lichterfest", ausgestrahlt bei Charivari Würzburg. Der TV-Preis geht an Bernadett Tary-Rath für ihren Beitrag "Der Hochrhöner ohne Grenzen: Ein besonderes Inklusionsprojekt für blinde und sehbehinderte Wanderer" bei TV Mainfranken (Würzburg).BLM-Publikumspreise 2023Immer mehr Menschen machen beim BLM-Publikumspreis für Hörfunk und Fernsehen mit, der 2023 zum fünften Mal ausgeschrieben wurde. Rund 8.300 Menschen gaben dieses Jahr ihre Stimme für den persönlichen Lieblingsbeitrag im lokalen Radio und TV ab. Den BLM-Publikumspreis für den besten Beitrag im Lokalradio bekommt Christian Höreth für die "Christian-Höreth-Show: Der Mensch oder die Menschen des Tages" auf Radio Mainwelle (Bayreuth). Der BLM-Publikumspreis für den besten Beitrag im Lokalfernsehen geht an Franziska Brömel von TVO (Hof) für die Reportage "Topf & Teller: Hofer Schwaaß".Galaxy Music Award 2023An ihm kommt gerade keiner vorbei, der das Radio einschaltet - und das wird heute mit dem Galaxy Music Award 2023 ausgezeichnet: Tim Kamrad veröffentlicht unter dem Künstlernamen Kamrad einen Hit nach dem anderen. Mit seiner aktuellen Single "Feel Alive" positioniert er sich nach "I believe" endgültig als ein neuer Meister des Pops. Seit 2001 bekommen Newcomer in der Musikbranche den Radio Galaxy Award. Unter den Preisträgern der vergangenen Jahre sind u.a. ClockClock, die Sportfreunde Stiller, Frida Gold, Max Giesinger, Nico Santos, Matt Simons und Lions Head.Zusammensetzung der JuryDie Mitglieder der Jury der Hörfunk- und Lokalfernsehpreise (https://www.blm.de/radiotv/blm-preise.cfm) sind:Dr. Torsten Rossmann, ehemals Geschäftsführer der WeltN24 GmbH (Juryvorsitz), die Radio- und TV-Moderatorin Henriette Fee Grützner, der Journalist und Coach Detlef Kuschka, die ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein, Marc Rasmus, Senderchef von Kabel Eins, die Radiomoderatorin Carmen Schmaldfeldt, Julia Schutz, Programmgeschäftsführerin von Antenne NRW, sowie der Fernsehmoderator Philipp Walulis.Die Gewinnerbeiträge sind unter BLM-Gewinner (https://www.blm.de/radiotv/blm-preise/gewinner.cfm) zu finden.