In den USA findet wegen des Nationalfeiertags "Independence Day" am Dienstag kein Handel statt. Am Montag gab es in einer verkürzten Sitzung kaum Veränderung. Anleger sollten nach den Gewinnmitnahmen bei den Technologie-Aktie nun allerdings wieder genauer hinschauen. Insbesondere bei Alphabet bahnt sich eine interessante Chartkonstellation an.

Den vollständigen Artikel lesen ...