Bonn (ots) -Desinteresse, Hass, Hetze und Spaltung: Es herrscht eine explosive Gemengelage in unserem Land. Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen und Maßnahmen wird begleitet von einem Gefühl der Ohnmacht. Rechtsextreme Gruppierungen und Verschwörungstheoretiker versuchen, sich den Unmut zunutze zu machen. Das Interesse an Politik und die Beteiligung an den Wahlen geht zurück. Lokaljournalistinnen und Lokaljournalisten stellen sich daher die Frage: Wie können wir die Menschen mit politischen Themen erreichen?Teilhabe ist mehr als StimmabgabeÜber Politik und Wahlen nur ergebnisorientiert zu berichten, ist längst nicht mehr zeitgemäß. Die Bürgerinnen und Bürger wollen sich in politische Fragen einmischen und bei Entscheidungen mitmischen. Sie wollen aktiv am politischen, sozialen und wirtschaftlichen Leben teilhaben. Teilhabe aber ist viel mehr als nur Stimmabgabe. Hier schlägt die Stunde für Lokalredaktionen: Es geht um professionelle journalistische Begleitung von Beteiligungsprozessen. Wie interagiert die Redaktion mit den Menschen? Wie spricht sie die Leser und User an, vor allem die jungen? Wie gestaltet sie den politischen Diskurs?Antworten auf diese Fragen findet das Modellseminar "Wir haben die Wahl - Lokalredaktionen zwischen Spannung und Spaltung, Klicks und Haltung" (https://www.drehscheibe.org/seminar/wir-haben-die-wahl.html) der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb vom 11. bis 15. September in Tutzing. In Kooperation mit der Akademie für Politische Bildung Tutzing wird es darum gehen, praxisnahe Konzepte zu erarbeiten und innovative Dialogformen zu entwickeln. Es geht um das Selbstverständnis und die Verantwortung der Redaktion im Umgang mit extremistischen Ansichten. Es sollen moderne Formen der Aufbereitung und attraktive Formate für die journalistischen Ausspielwege entwickelt werden, die besonders auch die junge Zielgruppe ansprechen. So machen sich Lokalredakteurinnen und Lokalredakteure als Impulsgeber und Moderatoren des Stadtgesprächs unverzichtbar.