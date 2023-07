Frankfurt/Main - Der Dax hat am Dienstag nach einem verhaltenen Start zum Mittag nachgelassen. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 16.035 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent unter dem Niveau vom Handelsschluss am Montag.



Die größten Verluste gab es bei Heidelberg Materials, MTU und Mercedes-Benz. Gewinne gab es entgegen dem Trend unter anderem bei Papieren von Vonovia. Es deutete sich am Mittag ein weiterhin ruhiger Handel an, da die US-Börsen aufgrund des Unabhängigkeitsfeiertages geschlossen bleiben. "Wie es sich bereits angedeutet hatte, steht der heutige Handelstag in Europa unter dem Eindruck von Gewinnmitnahmen und Konsolidierungserscheinungen der Gesamtmärkte", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow den Handel am Mittag.



"Es fehlt nicht nur an positiven Impulsen, sondern die vielen bereits absehbaren negativen Aspekte drücken sich vermehrt in die Wahrnehmung der Marktteilnehmer." Das Rebalancing zum Halbjahresende sei vorbei, die Konjunkturdaten in den USA und Europa trübten sich ein und nun werde zusätzlich "die letzte Bastion der Optimisten", der Technologiesektor, attackiert, so Lipkow. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,0901 US-Dollar (-0,10 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9174 Euro zu haben.

