Versicherer fordern Vereinfachungen bei Nachhaltigkeitsbereichterstattung

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die in Deutschland tätigen Versicherer dringen auf Erleichterungen bei der Dokumentation von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten. "Wir stehen voll und ganz hinter Nachhaltigkeit - schon aus Eigeninteresse. Schließlich wollen wir in einer Umwelt leben, die lebenswert ist - und versicherbar", sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen, laut GDV auf einer Regulierungskonferenz in Berlin. Ob die europäische Regulierung in ihrer Komplexität die Ziele unterstütze, sei aber zumindest unklar. "Wir wünschen uns eine leistbare Nachhaltigkeitsberichterstattung."

Die EU-Kommission erarbeite aktuell die European Sustainability Reporting Standards (ESRS), mit denen die Inhalte der Nachhaltigkeitsberichte festgelegt werden. Es gehe um konkrete Berichtsvorgaben zu Umwelt- und Sozialaspekten sowie der Unternehmensführung (Environment, Social, Governance; ESG). Die Vorgaben sollten für alle Wirtschaftssektoren gleichermaßen gelten und erstmals in den Nachhaltigkeitsberichten für 2024 anzuwenden sein.

"Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um Vereinfachungen umzusetzen", betonte Asmussen. Er verwies in dem Kontext auf die Ankündigung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die Berichtspflichten um ein Viertel zu reduzieren.

Kritisch sieht der GDV laut den Angaben beispielsweise Pläne für eine gesonderte Verankerung von Transitionsplänen im europäischen Versicherungsaufsichtssystem Solvency 2. Eine Berichterstattung über solche Pläne, mit denen Unternehmen ihren konkreten Fahrplan hin zur Klimaneutralität aufzeigen müssten, sei bereits in der Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verankert, die für alle Branchen gelte.

"Transitionspläne sind sinnvoll. Sie funktionieren aber nur, wenn sie für alle Sektoren gleichermaßen gelten - und folgerichtig sektorübergreifend geregelt werden", betonte Asmussen.

Der GDV-Hauptgeschäftsführer pochte zudem auf Erleichterungen für kleinere Versicherer. So gälten die umfangreichen ESG-Berichtspflichten für alle europäischen Unternehmen, die zwei von drei Kriterien erfüllten: Bilanzsumme über 20 Millionen Euro, Nettoumsatz über 40 Millionen Euro und mehr als 250 Mitarbeiter. Diese Definition passe jedoch nur auf die Realwirtschaft. "Ein mittelständischer Versicherer mit regionalem Geschäft müsste die gleichen Berichtspflichten erfüllen wie ein globaler Konzern", kritisierte Asmussen. Versicherer mit weniger als 250 Beschäftigten sollten daher vereinfachte Berichtsstandards nutzen dürfen, forderte er.

