An der Wall Street läuft es derzeit mehr als rund. Die Inflation ist zwar etwas zurück gekommen, die Fed pausiert mit Ihren Zinsen, und scheinbar reicht das den Marktteilnehmern, um sich, ganz entgegen der Sommerflaute im Markt zu positionieren. Woher das Vertrauen in den Markt rührt, ob die Euphorie nicht etwas übertrieben ist und was Sie in dieser Zeit beachten müssen, erfahren Sie in diesem Interview mit Nicolai Tietze von Morgan Stanley.