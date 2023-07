FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag bis zum Mittag im Kurs moderat nachgegeben. Zuletzt fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,32 Prozent auf 132,87 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,47 Prozent. Auch an anderen Anleihemärkten in Europa legten die Renditen zu.

Am Markt war von einem Handel mit wenigen Impulsen die Rede. Konjunkturdaten aus Deutschland enttäuschten zum Handelsauftakt, bewegten am Rentenmarkt aber kaum. Die Exporte gingen im Mai leicht zurück, wohingegen Analysten mit einem moderaten Zuwachs gerechnet hatten. Die Einfuhren erhöhten sich hingegen deutlich, was für die Binnenkonjunktur eher ungünstig ist, da importierte Waren nicht im Inland produziert werden.

Auch am Nachmittag fallen die absehbaren Impulse mager aus. Nicht nur werden keine entscheidende Konjunkturdaten erwartet. Hinzu kommt, dass in den USA feiertagsbedingt Ruhe herrscht./bgf/jsl/men