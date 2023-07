Berlin (ots) -Sportvorstand Axel Kromer vom Deutschen Handball-Bund (DHB) glaubt an einen schnellen Übergang einiger frisch gebackener U21-Weltmeister ins deutsche A-Nationalteam der Männer. "In dieser Mannschaft steckt so viel Potenzial, dass schon in kürzerer Zeit als sonst die ersten zwei, drei Spieler regelmäßig ihre Erfahrungen in der Nationalmannschaft sammeln können", sagte Kromer der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "nd.DerTag" (Dienstagausgabe). "Justus Fischer und Renars Uscins haben in Testspielen sogar schon Einsätze im A-Nationalteam bekommen."Der DHB ist offenbar daran interessiert, die Wechselphase vom Nachwuchs zu den Senioren nicht zu lang werden zu lassen. Wenn die Spieler auch in ihren Vereinen "in ganz wichtigen Situationen auf der Platte stehen, sind sie auch interessant für die Nationalmannschaft. Das kommt in der Regel so im Alter von 23 Jahren. Wir sind aber auch offen für 20- und 21-Jährige. Juri Knorr und Julian Köster waren zuletzt dafür die besten Beispiele. Da kann jetzt gern was nachkommen", so Kromer.Im Kader der U21, die am Sonntagabend in Berlin WM-Gold gegen Ungarn gewonnen hatte, stand jedoch noch kein Spieler der Champions-League-Klubs SC Magdeburg, THW Kiel oder SG Flensburg-Handewitt. Um in die Weltspitze aufzusteigen müsste dies jedoch der nächste Schritt sein, meinte Kromer: "Das Ziel der jungen Spieler muss es jetzt sein, dass sich Kiel, Flensburg und Magdeburg aufgrund ihrer Leistungen und einer weiteren Entwicklungsstufe irgendwann für sie entscheiden."Pressekontakt:nd.DerTag / nd.DieWocheRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/5549938