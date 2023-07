BERLIN (dpa-AFX) - Die Jungen Liberalen (Julis) haben die geplante Kürzung des Elterngelds für Bezieher höherer Einkommen scharf kritisiert. Der von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) angekündigte Schritt stelle "eine schallende Ohrfeige für karriereorientierte junge Frauen und Männer dar, die Eltern werden wollen", sagte die Bundesvorsitzende der FDP-Jugendorganisation, Franziska Brandmann, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Jungen Liberalen seien dagegen, Paaren ab einem gemeinsamen Jahreseinkommen von über 150 000 Euro das Elterngeld ersatzlos zu streichen.

Brandmann sagte: "Wer auf Leistung setzt und sich anstrengt, wer mühsam die Karriereleiter hochklettert, der soll in Zukunft nach dem Vorschlag von Frau Paus zusehen, wie er sich die Auszeit zu Beginn des Elternseins finanziert, oder halt kein Kind kriegen." In einem Land, das so dringend auf Leistungsträger von morgen und eine stärkere Familienfreundlichkeit angewiesen sei, sei dieser Vorstoß in keinem Falle nachvollziehbar und gerade aus Sicht junger Frauen eine Katastrophe./cn/DP/ngu