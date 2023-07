Nachdem Dall-E, Midjourney und Co jede noch so abstruse Idee als Bild umsetzen können, folgt jetzt eine KI, die auf diesem Weg animierte GIFs erstellt. Weil du schon immer mal Elon Musk und Einstein beim Wiener Opernball sehen wolltest. GIFs erfreuen sich großer Beliebtheit. Sie sind neben Emojis der beste Weg, um in Chats Emotionen auszudrücken und Situationen zu beschreiben, und dazu sind sie auch noch unterhaltsam. Im Normalfall beschränken sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...