Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen IA Invest - name change of sub-fund

The changes below will take effect on Nasdaq Copenhagen as per 5 July 2023. ISIN: DK0060889962 ---------------------------------------------------------- Name: IA Invest IR Danske Aktier ---------------------------------------------------------- New name: IA Invest Strategic Danske Aktier ---------------------------------------------------------- Short name: IAIIRDKA ---------------------------------------------------------- New short name: IAISDKAKT ---------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 144371 ---------------------------------------------------------- Nasdaq Copenhagen A/S, Issuer Surveillance, aktieteam@nasdaq.com, +45 33 93 33 66.