Die Zwei-Megawatt-Anlage in der Steiermark stammt von Next2Sun. Zwischen den Modulreihen baut ein Landwirt Kürbisse an. Dafür stehen 90 Prozent der Fläche zur Verfügung.Zu den vielen kulinarischen Schätzen, die die Steiermark im Südosten Österreichs hervorbringt, gehört das Kürbiskernöl. Unzählige Landwirte bauen auf ihren Feldern Ölkürbisse an, aus deren Kernen dann im Herbst die sämige, dunkelgrün schillernde Flüssigkeit mit dem intensiv nussigen Geschmack gepresst werden. Dass aus den Kürbisfeldern noch mehr zu holen ist als Öl, zeigt nun der Landwirt Josef Gründl: Auf einem Feld in Gabersdorf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...