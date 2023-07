DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen leicht im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach kleinen Gewinnen zum Start notieren die europäischen Aktienindizes am Dienstagmittag einen Tick leichter. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 16.043 Punkte, der Euro-Stoxx-50 handelt mit 4.397 Zählern ebenso knapp im Minus. Der Handel verläuft angesichts des Unabhängkeitsfeiertags in den USA, an dem die dortigen Börsen geschlossen bleiben, in ruhigen Bahnen.

Auch wenn die US-Börsen geschlossen bleiben, lenkt QC Partners den Blick auf den "Fear & Greed Index". Mit 85 von maximal 100 Punkten ist der Index noch weiter in den Bereich der extremen Gier vorgedrungen. "Als Kontra-Indikator mahnt der Fear & Greed Index damit zu erhöhter Vorsicht. Übertriebene Gier war am Aktienmarkt in der Vergangenheit noch nie gesund", warnt QC Partners.

Mit Blick auf den weltweiten Zinserhöhungszyklus hat die australische Notenbank eine Pause eingelegt und in der Nacht den Leitzins bestätigt. Francesco Pesole, Devisenanalyst bei ING, verweist aber auf den Begleitkommentar, wonach weitere Zinserhöhungen nötig sein könnten. Die nächste wird nach Meinung des ING-Analysten am ehesten im September erfolgen.

Deutsche Exporte sinken leicht

Die Ausfuhren der deutschen Wirtschaft sind unterdessen im Mai leicht gesunken während die Importe zunahmen. Die Exporteure verkauften 0,1 Prozent weniger im Ausland als im Vormonat, Ökonomen hatten dagegen ein Plus von 0,5 Prozent erwartet. Nach Einschätzung von ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski werden schwache Exportzahlen langsam zur neuen Normalität: "Der Außenhandel ist nicht mehr wie früher der stabile Wachstumstreiber der deutschen Wirtschaft, sondern eher eine Belastung". In nächster Zeit dürften die anhaltende Abschwächung der Exportaufträge, die erwartete Verlangsamung der US-Wirtschaft, die hohe Inflation und die große Unsicherheit deutliche Spuren hinterlassen.

Casino haussieren mit Aussicht auf Finanzhilfen

Die zuletzt extrem volatile Aktie von Casino Guichard-Perrichon haussiert um 16 Prozent. Der angeschlagene französische Einzelhändler hat mitgeteilt, zwei Offerten zur Stärkung der Kapitalbasis erhalten zu haben. Casino hatte zuvor vor einem technischen Zahlungsausfall bis Ende August gewarnt. Im Handel stellt man sich auf eine anhaltend hohe Volatilität in der Aktie ein. Der Aktienkurs des Großaktionärs Rally schießt sogar um 63 Prozent nach oben.

Nach ersten Indikationen für das erste Halbjahr geben Air Liquide um 0,7 Prozent nach. Wie Bernstein anmerkt, belasten die niedrigeren Energiepreise die Umsätze stärker als erwartet. Der negative Effekt sei mit rund 7 Prozent im zweiten Quartal höher als die Erwartung von 6,2 Prozent ausgefallen. In London erholen sich Astrazeneca um 2,4 Prozent vom 8-prozentigen minus am Vortag, als eine Medikamentenstudie für Enttäuschung gesorgt hatte.

Die Chefin des Darmstädter Pharmakonzerns Merck, Belen Garijo, hat gegenüber dem Handelsblatt das Engagement in China verteidigt - und äußert ernste Sorgen um den Innovationsstandort Europa. Der Pharmakonzern schließt Übernahmen nicht aus. Eine potenzielle größere Akquisition sieht Garijo am ehesten im Life-Sciences-Bereich. Merck notieren leicht höher..

Der Windpark-Spezialist PNE (+0,2%) verkauft fünf Photovoltaik-Projekte in Rumänien an den französischen Energiekonzern Totalenergies (+0,4%). Über den Kaufpreis haben die Transaktionsparteien Stillschweigen vereinbart.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.397,09 -0,0% -1,06 +15,9% Stoxx-50 3.998,33 +0,3% 10,01 +9,5% DAX 16.049,38 -0,2% -31,66 +15,3% MDAX 27.742,91 +0,2% 50,01 +10,5% TecDAX 3.180,95 +0,1% 3,63 +8,9% SDAX 13.474,59 +0,5% 64,58 +13,0% FTSE 7.544,41 +0,2% 17,15 +1,0% CAC 7.382,26 -0,1% -4,44 +14,0% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,47 +0,04 -0,10 US-Zehnjahresrendite 3,86 0 -0,02 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:56 Uhr Mo, 18:06 Uhr % YTD EUR/USD 1,0897 -0,1% 1,0897 1,0918 +1,8% EUR/JPY 157,41 -0,3% 157,61 157,76 +12,2% EUR/CHF 0,9758 -0,2% 0,9775 0,9778 -1,4% EUR/GBP 0,8574 -0,3% 0,8590 0,8600 -3,1% USD/JPY 144,46 -0,1% 144,63 144,53 +10,2% GBP/USD 1,2709 +0,1% 1,2686 1,2695 +5,1% USD/CNH (Offshore) 7,2291 -0,3% 7,2441 7,2522 +4,4% Bitcoin BTC/USD 31.021,80 -0,1% 31.007,50 30.912,00 +86,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,76 69,79 +1,4% +0,97 -10,8% Brent/ICE 75,63 74,65 +1,3% +0,98 -9,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 33,63 33,93 -0,9% -0,30 -57,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.929,50 1.921,67 +0,4% +7,83 +5,8% Silber (Spot) 23,02 22,90 +0,5% +0,12 -4,0% Platin (Spot) 922,03 911,00 +1,2% +11,03 -13,7% Kupfer-Future 3,77 3,78 -0,3% -0,01 -1,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2023 07:08 ET (11:08 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.