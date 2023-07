Sämtliche Schulden zurückgezahlt

Anzeige / Werbung

Die bei Equigold und der Industrial Development Corporation of South Africa (IDC) aufgenommen Darlehen hat Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) inzwischen vollständig zurückgezahlt. Das Unternehmen ist damit schuldenfrei und kann sich nun auf die Weiterentwicklung seiner beiden produzierenden afrikanischen Diamantenminen und die Entwicklung des Merlin-Projekts in Australien konzentrieren.

In den Zeiten anhaltender Inflation und deshalb schnell steigender Zinsen keine Kredite bedienen zu müssen, ist allgemein von großem Vorteil, denn der Druck, unbedingt das für die Bedienung der Schulden notwendige Kapital erwirtschaften zu müssen, ist nicht mehr gegeben.



Gleichzeitig sinkt das Risiko, am Ende der Zinsbindungsfrist höhere oder sogar deutlich höhere Zinsaufwendungen stemmen zu müssen, auf null, wenn es gelingt, die aufgenommen Kredite vollständig zu tilgen. Lucapa Diamond hat diesen Punkt in der Zwischenzeit erreicht, denn das Unternehmen hat alle zinstragenden Darlehen von Equigold und der Industrial Development Corporation of South Africa vollständig getilgt.

Lucapa Diamond bezahlte im Juli die letzten Raten

In diesem Monat wurde die letzte Rate von 1,3 Millionen US-Dollar für den Kredit bezahlt, den Lucapa Diamond im Jahr 2018 bei Equigold aufgenommen hat. Kurze Zeit zuvor hatte auch die Tochtergesellschaft Mothae Diamonds (Pty) Ltd, als Betreiberin der Mothae-Diamantenmine in Lesotho, die letzte Zinszahlung in Höhe von 7,3 Millionen Südafrikanischen Rand, das entspricht rund 360.000 Euro, an die Industrial Development Corporation of South Africa überwiesen.



Damit ist auch dieses Darlehen vollständig getilgt und Lucapa Diamond ist nun frei von Schulden und den mit ihnen verbundenen Zahlungsverpflichtungen. Lucapa bzw. seine Tochtergesellschaften werden sich nun bei den Kreditgebern um die Freigabe der für die Darlehen hinterlegten Sicherheiten bemühen.