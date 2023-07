DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

HDE erwartet 2023 reales Umsatzminus von 4 Prozent

Angesichts der nach wie vor hohen Inflation passt der Handelsverband Deutschland (HDE) seine Umsatzprognose für den Einzelhandel an. Die neue Prognose geht im Vorjahresvergleich von einem nominalen Plus von 3 Prozent für 2023 aus, wie HDE-Präsident Alexander von Preen mitteilte. Das entspricht nach seinen Angaben einem realen Minus von 4 Prozent. "Es ist leider das schlechteste Jahr seit vielen, vielen Jahren", sagte von Preen bei der HDE-Halbjahrespressekonferenz in Berlin.

BGA: Auch Händler bei Exportkreditgarantien einbinden

Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) fordert, dass die vom Bund eingeführten neuen Exportkreditgarantien für Geschäfte mit Auftragswerten unter 10 Millionen Euro auch dem Handel "im vollen Umfang zur Verfügung gestellt" werden. BGA-Präsident Dirk Jandura begrüßte grundsätzlich, dass der Bund nach langer Vorbereitungsphase mit der Einführung der Forfaitierungsgarantie die bisherige Lücke im sogenannten Small-Ticket-Bereich schließe. "Die Öffnung des Angebots nur für das produzierende Gewerbe ist für uns jedoch nicht nachvollziehbar", hob er hervor.

Bitkom fordert Beendigung des "Auslegungswirrwarr" bei DS-GVO

Der Digitalverband Bitkom fordert von der EU-Kommission weitere Nachbesserungen an der europaweiten Auslegung der bestehenden Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), um so einen Standortnachteil für Firmen zu beheben. Denn die fehlende Harmonisierung habe zu einem sehr restriktiven Verständnis der DS-GVO in einigen Ländern geführt und damit zu spürbaren Wettbewerbsverzerrungen, wie Bitkom erklärte.

Lindner begründet Skepsis bei Kindergrundsicherung

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat seine Zurückhaltung bei der geplanten Finanzierung der Kindergrundsicherung verteidigt. "Die Regierung hat die Förderung von Familien massiv ausgebaut. Das setzen wir fort", sagte Lindner der Bild-Zeitung. "Aber irgendwann stellt sich die Frage, ob zusätzliches Geld nicht besser an die Schulen gehen sollte statt auf das Konto der Eltern." Die Finanzplanung Lindners sieht für die Zeit ab 2025 für die Kindergrundsicherung nach dessen Angaben einen "Merkposten" von 2 Milliarden Euro jährlich vor. Familienministerin Lisa Paus (Grüne) hat dafür einen Finanzbedarf von 12 Milliarden Euro pro Jahr angemeldet.

Mehr Rüstungsexporte genehmigt - Ukraine Hauptempfänger

Die Zahl der deutschen Rüstungsexportgenehmigungen ist im ersten Halbjahr 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen, Hauptempfänger war die Ukraine. Im ersten Halbjahr des Jahres 2023 wurden nach vorläufigen Zahlen Einzelgenehmigungen für die Ausfuhr von Rüstungsgütern im Wert von rund 5,22 Milliarden Euro erteilt, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte. Auf Kriegswaffen entfielen davon 2,44 Milliarden Euro und 2,78 Milliarden Euro auf sonstige Rüstungsgüter. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres 2022 hatte der Wert den Angaben zufolge 4,16 Milliarden Euro betragen. Die Ukraine sei mit 1,65 Milliarden Euro das Land mit dem höchsten Genehmigungswert.

Fast eine Million Asylanträge 2022 in Europa

Die Europäische Union hat im vergangenen Jahr fast eine Million Asylanträge verzeichnet, so viele wie seit der Aufnahmekrise 2016 nicht mehr. Die EU-Asylagentur (EUAA) zählte 2022 insgesamt 996.000 Asylanträge in den 27 EU-Staaten sowie in der Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein. Das war ein Anstieg von 53 Prozent im Vergleich zu 2021.

Nato-Generalsekretär Stoltenberg bleibt bis Oktober 2024 im Amt

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bleibt ein weiteres Jahr im Amt. Der 64-Jährige zeigte sich im Kurzbotschaftendienst Twitter "geehrt durch die Entscheidung der Nato-Verbündeten, meine Amtszeit als Generalsekretär bis zum 1. Oktober 2024 zu verlängern". Der frühere norwegische Regierungschef Stoltenberg steht dem Bündnis seit fast neun Jahren vor.

US-Botschafterin in Moskau: Inhaftierter Journalist Gershkovich weiterhin "stark"

Nach zweimonatiger Pause hat Russland der US-Botschaft wieder Zugang zu dem inhaftierten US-Journalisten Evan Gershkovich gewährt. Nach Angaben des US-Außenministeriums konnte Botschafterin Lynne Tracy den 32-Jährigen am Montag im Moskauer Lefortowo-Gefängnis besuchen. Gershkovich sei "bei guter Gesundheit und bleibt trotz seiner Umstände stark".

Russland meldet Abschuss von fünf Drohnen in Region Moskau

Die russische Luftabwehr hat fünf Drohnen über der Region Moskau unschädlich gemacht. Das russische Verteidigungsministerium machte die Ukraine für den Beschuss verantwortlich, Verletzte oder Schäden habe es nicht gegeben. "Heute morgen haben wir den Versuch des Regimes in Kiew vereitelt, einen Terrorakt mit fünf Drohnen zu verüben", hieß es in einer Erklärung des Ministeriums. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa sprach im Onlinedienst Telegram vom Versuch der Ukraine, ein Gebiet anzugreifen, in dem sich zivile Infrastruktur befinde. Dies betraf demnach auch den Moskauer Flughafen Wnukowo, der für internationale Flüge genutzt wird.

