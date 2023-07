© Foto: picture alliance / dpa-tmn | Jens Schierenbeck



Die UBS hat Dividenden-Aktien gezielt unter die Lupe genommen und die hochwertigsten Kandidaten in einem Bericht erfasst. Die besten Aussichten haben Dividendenjäger derzeit in den USA und Japan.

Für Aktionäre sind sie das Tüpfelchen auf dem i: Dividenden. Eine Verpflichtung diese zu zahlen, besteht für Unternehmen nicht. Umso erfreulicher, wenn es der Fall ist. Ihren Wert sollte man auch in monetärer Hinsicht nicht unterschätzen, den im Laufe der Zeit kann sich dieses Plus summieren und einen erheblichen Anteil an der Gewinnbilanz für die jeweiligen Aktie haben.

Die UBS hat sich eine Vielzahl von Dividendenaktien angesehen und stellt in einem aktuellen Analyse-Bericht besonders attraktive Titel vor, die sie in einer Aktienliste abbilden (Stand: 30. Juni 2023). Um diese "hochwertige Dividendenzahler" zu identifizieren, haben die UBS-Experten auf eine Algorithmen-gestützte quantitative Bewertung gesetzt, sowie auf eine anschließende Fundamentalanalyse, bei der auch subjektive Faktoren berücksichtigt werden - wie die Qualität des Managements und die Anlegerstimmung.

Unter den Favoriten finden sich etliche Finanztitel - die neben Versorgern und Energiewerten - per se zu den verlässlichsten und ausschüttungsfreudigsten Branchen zählen. Die beste Dividendenrendite zum Stichtag 30. Juni 2023 erzielt dabei die italienische Großbank Intesa Sanpaolo S.p.A (11,0%). Ebenfalls weit vorne liegen zudem die Bank of Ireland Group Plc. (6,8%), sowie die Commerzbank AG (6,1%) und die Deutsche Bank AG (5,9%).

Zwei weitere Unternehmen, welche die UBS-Experten im Rahmen ihrer akribischen Analyse-Auswertung als attraktive Dividendentitel bewerten, sind der europäische Automobilhersteller Stellantis N.V. (6,4%) mit Sitz im niederländischen Hoofddorp, sowie der japanische Stahlhersteller Nippon Steel Corp. (6,0%).

In geografischer Hinsicht sind die Aussichten für Dividenden-Jäger derzeit vor allem in den USA - mit Ausnahme von Kommunikationsdiensten - und Japan gut, wie die UBS-Analysten herausgefunden haben. Ihre Erkenntnisse nutzen sie als Grundlage für den hauseigenen UBS Global Quality Dividend Payers Index - einen liquiden, handelbaren Total Return Index.

Autor: ir für die wallstreetONLINE Zentralredaktion