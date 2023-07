Cathie Woods Fondsgesellschaft Ark Invest hat im Juni für eine Viertelmilliarde US-Dollar Aktien gekauft. Die US-Starinvestorin setzt dabei weiter auf den KI-Boom: Die drei größten Investments haben alle einen KI-Bezug.

Woods größte Einzelinvestition im Juni war laut dem Handelsblatt Twilio: Für 83,8 Millionen US-Dollar kaufte sie Aktien des Unternehmens, das eine KI-Cloud-Kommunikationsplattform anbietet. Neu in Woods Portfolio und gleichzeitig mit gut 40 Millionen US-Dollar das zweitgrößte Einzelinvestment ist Teradyne. Das Unternehmen baut Testsysteme für Mikroprozessoren, die für KI-Anwendungen unerlässlich sind. Wood beteiligte sich auch erstmals an Meta, der Muttergesellschaft von Facebook. Sie erwarb im Juni Meta-Aktien im Wert von knapp 40 Millionen US-Dollar. Meta setzt in letzter Zeit verstärkt auf KI und hat unter anderem die ChatGPT-Alternative I-JEPA entwickelt.

Weitere große Investitionen der Starinvestorin im Juni waren Pagerduty (22 Millionen US-Dollar), Block (15,6 Millionen US-Dollar), Coinbase (15,3 Millionen US-Dollar), Robinhood (11,7 Millionen US-Dollar), Teladoc (10,4 Millionen US-Dollar), Crispr Therapeutics (9,9 Millionen US-Dollar) und Zoom (8,5 Millionen US-Dollar).

Von dem jüngsten KI-Boom an der Börse konnte zuletzt auch Woods Flagship-Fonds ARK Innovation profitieren. Seit Jahresbeginn gewann der Fonds mehr als 48 Prozent hinzu. Gegenüber dem Höchststand im Jahr 2021 beträgt das Minus aber immer noch mehr als 70 Prozent.

Tipp aus der Redaktion: Holen Sie sich hier den neuen kostenlosen Report von Lars Wißlers Aktie der Woche! Die 100-Prozent-Chance: "Der vergessene Halbleiter-Favorit! Auf diesen Wert sollten Sie unbedingt einen Blick werfen!

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion