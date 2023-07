Mainz (ots) -Zehn Grundschulen und Orientierungsstufen in Rheinland-Pfalz machen mit /Gezielte Förderung in Sachen Medienkompetenz mit Modulen in Präsenz und onlineKinder brauchen Medienkompetenz - um sich geschützt und sicher in der digitalen Welt zu bewegen und das eigene Verhalten reflektieren zu lernen. Das Projekt MEDIENTRIXX vom Südwestrundfunk (SWR) und Bildungspartnern hilft dabei, diese Schlüsselkompetenz spielerisch aufzubauen und richtet sich an Kinder, Eltern und Lehrkräfte gleichermaßen. Zehn Schulen aus ganz Rheinland-Pfalz werden im Schuljahr 2023/24 gezielt gefördert.Im Rahmen von MEDIENTRIXX gibt es Medienkompetenzangebote für Grundschule und Orientierungsstufe. Dazu gehören Angebote für Schüler:innen zu Tablets im Bildungseinsatz, Datenschutzworkshops und Filmbildung für Kinder. Lehrkräfte können ihr Wissen zum Lernen mit digitalen Medien und Bildrechten im Internet vertiefen. Der Elternabend "Eltern und Medienkompetenz" informiert über soziale Netzwerke und Datenverantwortung, Online-Spiele und Kostenfallen. "Elli online", Zeichentrickfigur von Planet Schule zeigt, wie man schon im Grundschulalter medienkompetent wird.Mitmachen lohnt sichBewerben konnten sich alle Grundschulen und die Orientierungsstufen der weiterführenden Schulen in Rheinland-Pfalz. Der SWR und das Bildungsministerium haben aus allen Einsendungen zehn Schulen ausgewählt, die im Schuljahr 2023/24 kostenlos mit medienpädagogischen Angeboten gefördert und mit einer Plakette geehrt werden. Bis zum Sommer 2024 ist Zeit, fünf der elf angebotenen Module umzusetzen. Dazu gehören drei Pflichtmodule wie zum Beispiel der Medienelternabend und zwei weitere Module.Digitale Welt: Entwicklung und HerausforderungStefanie Hubig, Bildungsministerin Rheinland-Pfalz: "Die Abstände zwischen den Revolutionen werden kürzer: Lagen zwischen dem ersten PC und dem iPhone noch rund 30 Jahre, sind zwischen iPhone und künstlicher Intelligenz, die Texte beinahe so schreiben oder übersetzen kann wie ein Mensch, nur halb so viele vergangen. Die Entwicklung wirft immer neue komplexe Fragen rund um die Medienkompetenz auf. Fragen, zu denen MEDIENTRIXX einen kindgerechten Zugang eröffnet - seit nunmehr über zehn Jahren, erfolgreich und partnerschaftlich unter der Federführung des SWR."Souveräner Weg durchs NetzUlla Fiebig, SWR Landessenderdirektorin Rheinland-Pfalz: "Der SWR hat die wachsende Bedeutung von Medienbildung - gerade auch bei der Nutzung des Internets - früh erkannt und ist bei der Vermittlung von Medienkompetenz aktiv geworden. Das passt auch zu unserem Selbstverständnis als öffentlich-rechtliches Medienhaus. Wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung und nehmen diese auch gern wahr. Darin liegt auch für uns selbst eine Chance. Mit MEDIENTRIXX können wir den jungen Menschen zeigen, wofür der SWR - auch in der digitalen Welt - steht: Für verlässliche und geprüfte Information, für Einordnung und Orientierung. Gleichzeitig lernen wir, die Nutzungsgewohnheiten und -bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen in der digitalen Welt besser zu verstehen. Ich wünsche allen Teilnehmenden der MEDIENTRIXX-Runde 2023/2024 einen großen Lernerfolg und vor allem viel Spaß!"Starke PartnerEntwickelt wurden die MEDIENTRIXX-Module von starken Medienkompetenzpartnern aus Rheinland-Pfalz. Dazu zählen das Bildungsministerium, die Medienanstalt Rheinland-Pfalz, das Medienkompetenzforum Südwest (MFKS), jugendschutz.net, das Pädagogische Landesinstitut Rheinland-Pfalz, medien+bildung.com, klicksafe, Planet Schule, der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, Medienkompetenz macht Schule und der Südwestrundfunk (SWR).Das sind die neuen MEDIENTRIXX Schulen 2023/24:- Grundschule Zerf, 54314 Zerf- Klausenbergschule, 67550 Worms- Grundschule Kruft, 56642 Kruft- Carl-Orff-Realschule plus, 67098 Bad Dürkheim- IGS Kandel, 76870 Kandel- Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach, 67434 Neustadt/Hambach- Albert-Einstein-Grund- und Realschule plus, 67063 Ludwigshafen- Maria-Montessori Grundschule Winnweiler, 67722 Winnweiler- Grundschule Idar, 55743 Idar-Oberstein- Realschule plus im Aartal, 65623 HahnstättenWeitere Informationen gibt es auf http://swr.li/medientrixx-schulen-2023Pressekontakt: Bianca von der Weiden, Tel. 06131 92932742, bianca.von_der_weiden@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5550066