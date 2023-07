Saarbrücken (ots) -Durch hochwertige Bildungsangebote fördert die BSA-Akademie nun seit 40 Jahren die Akzeptanz und Anerkennung der Fitnessbranche. Was 1983 mit dem ersten Lehrgang "Fitnesstrainer-B-Lizenz" begann, ist heute mit über 80 staatlich geprüften und zugelassenen Qualifikationen einer der größten Bildungsanbieter für Prävention, Fitness und Gesundheit.Weiterbildung und Studium im ZukunftsmarktDie Vision war einfach, aber 1983 revolutionär: Man wollte Fitnesstraining zu einer breiteren Anerkennung verhelfen. Und eins war damals schon klar: Dies kann nur durch die Qualifikation der Trainer in den Studios und somit durch die kompetente Betreuung der Trainierenden erfolgen. Diese Idee war die Geburtsstunde der BSA-Akademie!Mehr als 275.000 Lehrgangsteilnehmer haben sich seitdem mit BSA-Lehrgängen zu Experten für die aktive Gesundheitsgestaltung qualifiziert und betreuen u. a. 10,3 Millionen Mitglieder in mehr als 9.000 deutschen Fitness- und Gesundheitsanlagen.Von der BSA-Privaten Berufsakademie zur Deutschen Hochschule für Prävention und GesundheitsmanagementNeben der Akademie wurde 2001 die BSA-Private Berufsakademie gegründet, an der ein Jahr später der erste Studiengang zum Diplom-Fitnessökonom eingeführt wurde. 2008 wurde sie vom Wissenschaftsrat als staatlich anerkannte private Hochschule akkreditiert. Mittlerweile bietet die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) sieben Bachelor-, vier Master-Studiengänge sowie ein Graduiertenprogramm an und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Prävention und Gesundheitsförderung sowie der Freizeit- und Fitnessbranche.Die BSA-Akademie sagt mit einer Jubiläumsaktion "Danke"!Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der BSA-Akademie möchten wir uns bei unseren Kunden bedanken!Im Zeitraum vom 01. bis 31.07.2023 erhalten Sie auf das gesamte BSA-Lehrgangsangebot* einen Jubiläumsrabatt über 20 Prozent. Alle Informationen finden Sie unter www.bsa-akademie.de/40-jahre-bsa (https://www.bsa-akademie.de/newsroom/aktuelles/details/news/40-jahre-bsa-akademie-40-jahre-stark-fuer-die-branche.html)*Ausgenommen sind die Lehrgänge "Fachkraft UVSV", "EMS-Trainer/in", Lehrgänge mit ausgewiesener Umsatzsteuer sowie Inhouse-Schulungen. Bei Förderungen, wie z.B. durch die Bundesagentur für Arbeit, gelten gesonderte Regelungen. Mit weiteren Rabatten kombinierbar.Pressekontakt:Deutsche Hochschule für Prävention undGesundheitsmanagement/BSA-AkademieLeitung PR: Nadine Bard/Tina BaquetHermann-Neuberger-Sportschule 366123 Saarbrücken+49 681 6855 220presse@dhfpg-bsa.deOriginal-Content von: Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70906/5550077