Goldpreis hält sich über 1.900 Dollar - Anleger fiebern US-Arbeitsmarktdaten entgegen

Dem Goldpreis (Kassa) gelingt es sich zu Beginn des neuen Monats zunächst oberhalb von 1.900 Dollar zu behaupten. Die Anleger hoffen, dass maue US-Konjunkturdaten die Währungshüter in den Vereinigten Staaten dazu veranlassen könnten, ihren Zinserhöhungskurs zu überdenken. Gleichzeitig fiebern Anleger den Fed-Mitschriften und den US-Arbeitsmarktdaten entgegen. Maue US-Konjunkturdaten drosseln Zinsfantasien - Goldpreis profitiert Schwächer als erwartete Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten haben zu Wochenbeginn die Fantasie auf eine in Zukunft behutsame Geldpolitik wiederbelebt. Das sogenannten ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe lag im Juni bei 46 Zählern und damit unter den Erwartungen von 47 Punkten sowie dem Vormonatswert (46,9 Einheiten).

Mit großer Spannung blicken Anleger zudem der Veröffentlichung der FOMC-Protokolle am Mittwoch (20:00 Uhr) entgegen. Möglicherweise dürften die Mitschriften der jüngsten Fed-Sitzung im Einklang mit der zuletzt restriktiven Tonart der Notenbank übereinstimmen. Mitte des vergangenen Monats hatte die Fed zwar eine Pause im aktuellen Zinserhöhungszyklus eingelegt, allerdings weitere Schritte für das Jahr 2023 signalisiert.

Dem Fed-Watch-Tool der CME Group zufolge sehen Anleger mittlerweile eine fast 90-prozentige Chance für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Juli (26.07.).

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

