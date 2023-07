Volkswagen plant Investitionsoffensive in Südamerika: Budget von 1 Milliarde Euro

Werbung







Nachdem VW bereits Ende Juni ein neues Führungsmodell vorstellt hatte, veröffentlichte der Automobil-Hersteller nun einen groß angelegten Investitionsplan über ein Volumen von rund einer Milliarde Euro für den südamerikanischen Markt.



Pünktlich zum 70-jährigen Gründungsjubiläum in Brasilien kündigte VW am Dienstag eine neue Maßnahme zur Marktsicherung in Südamerika an. Im Zentrum der Produktoffensive stehe bis 2027 laut der offiziellen Pressemitteilung das Wachstumsziel für die Marke Volkswagen von 40% im brasilianischen Markt. Die ambitionierten Ziele plant das Unternehmen sowohl durch eine breitere Modellpalette, als auch innovative Abo-Modelle zu erreichen. Alternative Antriebe wie Bio-Ethanol auf Zuckerrohrbasis würden laut VW ebenfalls zu den maßgeblichen Investitionsbereichen gehören.



Welche Rolle dabei die Auto-Abos einnehmen werden, bleibt abzuwarten: Bisher ist kein eindeutiger Trend auszumachen, wie sich die Mobilität in Zukunft auf die diversen Varianten wie Carsharing, Auto-Abo oder Mobilitätsdienstleister wie Uber und Co. aufteilen wird.



Den Aufholbedarf im Bereich der Nachhaltigkeit versucht VW unter dem Titel "Way to Zero" zu bestreiten - auch hier ist jedoch die Umsetzbarkeit einer Co2-neutralen KFZ-Produktion mehr als fraglich.









