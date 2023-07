Magdeburg (ots) -Als ein besonderes Angebot an die Besucherinnen und Besucher wurde im Kulturhistorischen Museum Magdeburg ein "Offenes Regal" konzipiert. Am Sonntag, den 9. Juli 2023, bietet sich die Gelegenheit, eigene Fundstücke zu Kaiser Otto in das Museum zu bringen und dort ausstellen zu lassen. Die Teilnehmenden erhalten dafür zwei Freikarten für den Besuch des Museums und der Sonderausstellung.Unter dem Motto "Schätze und Lieblingsstücke aus Vergangenheit und Gegenwart" lädt das Kulturhistorische Museum seine Gäste zu diesem neuen partizipativen Element ein. Die Besucherinnen und Besucher können hierbei Alltagsgegenstände, Kuriositäten oder Unikate, die sie mit Kaiser Otto und seiner Lieblingspfalz Magdeburg verbinden, mit in das Museum bringen und so die neue Ausstellung aktiv mitgestalten. Diese persönlichen Objekte und ihre Geschichte werden in einer besonderen Vitrine im Kaiser-Otto-Saal ausgestellt. Am kommenden Sonntag, 9. Juli, von 10.00 bis 10.45 Uhr können private Otto-Gegenstände im Museum abgegeben werden. Die Gäste können dabei auf einer Karte ihren persönlichen Bezug zum neuen Ausstellungsstück beschreiben und erhalten für die Leihgabe zwei Freikarten zum Besuch des Museums.Während der Laufzeit der Ausstellung wird es weitere Möglichkeiten zur Abgabe persönlicher Lieblingsstücke geben, jeweils am zweiten Sonntag der nächsten Monate: am 13. August und 10. September 2023. Die Rückgabe der Objekte erfolgt an gesonderten Terminen nach dem Ende der Sonderausstellung im Oktober dieses Jahres.Die Veranstaltung finden im Rahmen des Netzwerkprojektes "Des Kaisers letzte Reise" statt, das vom Zentrum für Mittelalterausstellungen in Magdeburg im Jubiläumsjahr 2023 koordiniert wird. Weitere Informationen und Veranstaltungen gibt es auf www.deskaisersletztereise.dePressekontakt:Zentrum für Mittelalterausstellungen e. V.Otto-von-Guericke-Str. 68-7339104 Magdeburginfo@mittelalterausstellungen.deT 0391-5403581F 0391-5403510Original-Content von: Zentrum für Mittelalterausstellungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159729/5550135